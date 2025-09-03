Reggio Live Fest 2025: dopo Brancale, spunta il nome di un’altra big della musica italiana

Il Reggio Live Fest 2025 si prepara a regalare, come ormai da tradizione, un settembre all’insegna della grande musica, e i reggini sono già in trepidante attesa per scoprire i protagonisti della rassegna.

Dopo l’annuncio, dei mesi scorsi, del concerto di Serena Brancale, che il 16 settembre chiuderà il festival con l’unica tappa calabrese del suo tour, trapela dal calendario dell’artista, la presenza in riva allo Stretto, di Irene Grandi che l’11 settembre si esibirà sul lungomare di Reggio Calabria.

Con l’avvicinarsi dell’avvio delle festività in onore della Madonna della Consolazione, in città aumenta l’attesa per conoscere gli altri artisti in programma.

Il concerto di Irene Grandi a Reggio Calabria

Irene Grandi, artista che ha segnato la musica pop italiana dal 1994, sarà la protagonista di un concerto straordinario sul Lungomare di Reggio Calabria, dove ripercorrerà la sua lunga carriera. La serata offrirà al pubblico un viaggio tra i suoi successi più iconici e i nuovi brani, tra cui “Fiera di me”, “Universo” e il nuovo singolo “Favole”.

La rassegna musicale, organizzata da Ruggero Pegna, promette di regalare un’edizione imperdibile, con il suo mix di concerti gratuiti e spettacoli sotto le stelle. La voce potente di Irene Grandi e di Serena Brancale, anticipano solo il meglio di ciò che il festival ha in serbo per il pubblico reggino.