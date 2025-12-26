Natale Metro City: in programma tre concerti gratuiti

Come ogni anno sono numerosi gli eventi natalizi predisposti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nei vari comuni del reggino. Confermati tre appuntamenti di prestigio affidati alla Show Net di Ruggero Pegna: il concerto di Daniele Silvestri con la sua band il 29 dicembre in Piazza della Repubblica a Cinquefrondi, il concerto-spettacolo dei Gemelli di Guidonia nella stessa sera in Piazza dei Martiri a Locri e il concerto di Paolo Belli con la sua Big Band la sera di 1 gennaio 2026 sul Lungomare di Melito di Porto Salvo. I tre appuntamenti, realizzati con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, sono ad ingresso gratuito ed inizieranno tutti alle 21:30.

Il live esclusivo di Daniele Silvestri in Calabria

Nell’unico e imperdibile live in Calabria, Daniele Silvestri ripercorrerà i suoi 30 anni di successi, festeggiati a settembre nella sua Roma con ben quattro serate sold out del tour Il cantautore recidivo. Un concerto speciale che include brani storici e nuove canzoni, da Salirò e La paranza, a L’uomo con il megafono e molti altri.

I Gemelli di Guidonia a Locri e il Capodanno con Paolo Belli

A Locri, invece, sbarcano i Gemelli di Guidonia, il trio comico-musicale famoso per le parodie di canzoni e gli sketch, con lo spettacolo Intelligenza Musicale 2.0: un mix di musica, imitazioni e comicità che coinvolge anche il pubblico con nuove tecnologie e improvvisazioni.

Infine, l’inizio del 2026 sarà all’insegna dell’allegria e del divertimento con Paolo Belli e la sua travolgente Big Band sul Lungomare dei Mille di Melito di Porto Salvo. L’amatissimo cantante, musicista e mattatore televisivo, reduce anche dall’esperienza come ballerino in Ballando con le Stelle su Rai, porterà la sua simpatia e una scaletta di successi tutti da cantare e ballare, dando vita ad una grande festa di Capodanno: un mix energico di hit irresistibili come Sotto questo sole e Ho voglia di ballare, canzoni più recenti come Voglio tutto l’amore che c’è, oltre a classici del suo ex gruppo Ladri di Biciclette e omaggi alla musica italiana, sempre con lo stile swing e travolgente della Big Band.

(Per informazioni, tel 0968441888, mail info@ruggeropegna.it)