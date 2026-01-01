Capodanno 2026: cresce l’attesa per il concerto di Paolo Belli a Melito

Proseguono con grande successo gli eventi natalizi della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che continuano a riscuotere un’ottima partecipazione in vari comuni della provincia. Due eventi in contemporanea hanno attirato un pubblico numeroso: il concerto di Daniele Silvestri a Cinquefrondi e lo spettacolo comico musicale dei Gemelli di Guidonia a Locri, entrambi organizzati dalla Show Net di Ruggero Pegna in collaborazione con le Amministrazioni Comunali.

Il concerto di Daniele Silvestri a Cinquefrondi

L’unico live in Calabria di Daniele Silvestri, fortemente voluto dal sindaco Michele Conia, ha visto un’affluenza di circa cinquemila persone, accorse da tutta la regione. Silvestri ha ripercorso i suoi 30 anni di successi, con un concerto che ha incluso brani storici come “Salirò”, “La paranza” e “L’uomo con il megafono”, ma anche nuove canzoni. Il concerto si è distinto non solo per la qualità musicale, ma anche per l’impegno sociale e civile dell’artista. La bandiera della Palestina è stata esposta sul palco, a sostegno della pace.

Il sindaco Michele Conia ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento e ha consegnato due targhe ricordo: una a Daniele Silvestri per l’eccezionale contributo artistico e un’altra a Gianluca Misiti, musicista originario di Cinquefrondi, per il suo talento e il suo contributo culturale alla comunità.

Lo spettacolo comico musicale dei Gemelli di Guidonia a Locri

In contemporanea, i Gemelli di Guidonia, il famoso trio comico musicale, hanno entusiasmato le oltre duemila persone che hanno partecipato al loro spettacolo “Intelligenza Musicale 2.0”. Lo show, che ha avuto luogo nel Teatro Tenda di Locri, ha unito musica, imitazioni e comicità, strappando continui applausi. I fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino hanno intrattenuto il pubblico per oltre due ore con il loro talento e il loro umorismo, offrendo uno spettacolo di puro divertimento, accompagnato da musicisti di grande valore.

L’attesa per il concerto di Paolo Belli

L’attesa cresce ora per l’inizio del 2026, con l’arrivo di Paolo Belli e la sua Big Band, che si esibirà questa sera alle 21:30 sul Lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo. Il cantante, noto per il suo talento e per l’esperienza televisiva in “Ballando con le Stelle”, porterà sul palco una selezione dei suoi successi più amati, come “Sotto questo sole”, “Ho voglia di ballare” e “Voglio tutto l’amore che c’è”, insieme a classici dei suoi Ladri di Biciclette e omaggi alla musica italiana, il tutto con lo stile travolgente della sua Big Band.