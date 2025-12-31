Calabria, al via la 40° stagione targata Ruggero Pegna: gli eventi in programma

Parte subito, l’1 gennaio 2016 alle 21:30 sul Lungomare di Melito Porto Salvo, con il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la quarantesima stagione di eventi di Ruggero Pegna. Il promoter, a cui si deve la storia dei grandi live nazionali e internazionali in Calabria, vanta un percorso da record iniziato nel 1987 con il megaconcerto degli Spandau Ballet allo Stadio di Catanzaro. Grazie ai suoi innumerevoli Fatti di Musica, la Calabria è entrata in una nuova era dello spettacolo dal vivo.

I grandi eventi della quarantesima stagione

Per questo traguardo è pronta una stagione ricca di grandi appuntamenti e colossal musicali. Si comincerà con La Divina Commedia Opera Musical di Marco Frisina, prodotta dalla Mic con la regia di Andrea Ortis, in scena dal 5 al 7 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Dal 7 al 9 maggio, al Palacalafiore, arriverà l’imponente allestimento di Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, con gli storici protagonisti Di Tonno, Matteucci e Galatone.

Il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza è in programma la Prima dell’Opera Fortunata di Dio, dedicata alla Serva di Dio Natuzza Evolo, scritta dallo stesso Pegna con le musiche di Francesco Perri. Tra questi spettacoli, il 9 marzo al Rendano, si terrà il concerto del cantautore crotonese Sergio Cammariere. Confermati anche i progetti “Fatti di Musica Estate 2026” e il Reggio Live Fest di settembre.

Una storia di successi e grandi stelle

Dopo gli studi in ingegneria, Pegna ha trasformato l’organizzazione di eventi in Calabria in una vera impresa modello. Con oltre 1500 eventi e tre milioni di spettatori, ha ideato format storici e grandi eventi televisivi come l’ Omaggio a Mia Martini e il Tributo a Gianni Versace con Elton John nel 2004 allo Stadio di Reggio.

Le stelle della musica internazionale sono arrivate in regione spesso premiate con il Riccio d’Argento di Gerardo Sacco: da Fabrizio de Andrè a Vasco Rossi, fino a Sting, Mark Knopfler e il recente concerto di Nick Mason a Roccella. La carriera di Pegna include anche la pubblicazione di romanzi di successo e l’impegno istituzionale in Assomusica e nella Commissione Ministeriale per lo Spettacolo. Tutti i dettagli della sua attività sono disponibili sul sito ufficiale www.ruggeropegna.it.