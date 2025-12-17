‘Capodanno Stai a Reggio’: concerto gratuito in piazza con Rocco Hunt e altri artisti emergenti
Presentato anche il format "Reggio Onirica", una tre giorni che trasformerà il centro storico in un racconto a cielo aperto
17 Dicembre 2025 - 14:46 | Comunicato Stampa
Sarà Rocco Hunt il protagonista del “Capodanno Stai a Reggio Calabria”, organizzato dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria in partnership con Radio 105. L’evento, gratuito, si terrà il prossimo 31 dicembre in Piazza Indipendenza dove, a partire dalle 23:00, si avvicenderanno sul palco, oltre al popolare rapper campano, anche artisti emergenti come Yosef, Mydrama, Enula e Simo. In programma, inoltre, il dj set con Roby Giordana. A condurre la serata saranno le speaker radiofoniche Camilla Ghini e Manola Moslehi.
I dettagli del Capodanno reggino sono stati illustrati a Palazzo San Giorgio dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, dall’assessore Carmelo Romeo, affiancati da Camilla Ghini.
Sinergia istituzionale e ribalta nazionale
Secondo l’assessore Romeo, grazie alla sinergia tra i due enti, Reggio Calabria vivrà un evento che «porterà la città nuovamente alla ribalta nazionale». Anche il vicesindaco Versace ha sottolineato come la programmazione punti a «diversificare l’offerta culturale per coprire un target sempre più ampio e destagionalizzare il turismo».
Il sindaco Falcomatà ha esaltato la scelta di Rocco Hunt, definendolo «un ragazzo del Sud che canta il Sud e le sue bellezze». Il primo cittadino ha poi aggiunto che, dopo l’esperienza con la Rai dello scorso anno, il “Capodanno Stai” rappresenta la capacità di narrare plasticamente tutto ciò che la città può offrire.
Reggio Onirica: una favola natalizia nel centro storico
Nel corso della conferenza è stata presentata anche “Reggio Onirica”, una tre giorni (21, 22 e 23 dicembre) che trasformerà il centro storico in un racconto a cielo aperto tra performance artistiche, installazioni luminose e musica:
- Piazza Duomo: “La soglia della meraviglia”
- Arena dello Stretto: “Il cuore di fuoco”
- Lungomare: “Le ninfe dell’aria”
- Tapis roulant: “Il passaggio incantato”
- San Giorgio al Corso: “Ghiaccio d’arte”
- Scalinate Teatro Cilea: “Tra terra e cielo”
- Piazza Italia: “I burattini delle meraviglie” e “I Peddaroti”
- Piazza Camagna: “L’anima in festa”
- Piazza Castello: “Tra passato e futuro”.
«È una mappa incantata – ha concluso il sindaco – che ci darà l’impressione di vivere in una favola natalizia».