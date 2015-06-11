Concerto di apertura dello Splashtour 2015 “I Tamburi di Luca Scorziello”

Worldmusic tra Mediterraneo, Africa e Brasile con I Tamburi di Luca Scorziello, ospiti Tony Canto e Mimmo Cavallaro: l'incasso va alla cooperativa Colline del Sole

Un progetto artistico che valica i generi musicali e gli stili per andare diretto al cuore della gente cercando di trasmettere un senso di gioia e di condivisione.

Con un nuovo allestimento scenico e musicale, il concerto rappresenta una evoluzione stilistica de I Tamburi – che tutti conosciamo e che ci hanno fatto ballare in questi anni: pur mantenendo un legame artistico con la nostra tradizione, spiccano il volo verso ambientazioni più worldmusic, trascinando l’ascoltatore in un viaggio ideale che dal Mediterraneo si muove verso l’Africa, il Brasile e il Medio Oriente.

Non mancheranno inoltre le sorprese: il concerto prevede la partecipazione di ospiti illustri del panorama musicale: Tony Canto e Mimmo Cavallaro.

Il Concerto promosso in collaborazione con il Parco Ecolandia ha un grande valore simbolico: aderiscono infatti alcune organizzazioni sociali nazionali e sigle che operano nel volontariato e nell’ambiente.

L’EVENTO è ORGANIZZATO AL FINE DI DARE SUPPORTO ALLA COOPERATIVA COLLINE DEL SOLE, A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI SUBITI. L’incasso della serata infatti sarà destinato al ripristino delle attrezzature rese inutilizzabili

Vi aspettiamo tutti, non perdetevi una serata fantastica!