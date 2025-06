Reggio, concerto per i detenuti al carcere di Arghillà con il pianista Marcelo Cesena

Si è svolto questa mattina presso la casa circondariale di Arghillà il concerto-racconto “INNO ALLA SPERANZA” del pianista e compositore italo-brasiliano Marcelo Cesena. L’iniziativa – proposta dal Coordinamento regionale AIGA Calabria (Associazione Italiana Giovani Avvocati), presieduto dall’Avv. Nancy Stilo, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Espero, presieduta da Antonino Stilo – nasce dal desiderio condiviso di portare un messaggio di forte speranza e solidarietà alla comunità carceraria.

Il concerto ha visto la partecipazione di circa 80 detenuti, operatori a vario titolo dell’istituto penitenziario, nonché dei rappresentanti delle associazioni promotrici.

L’evento è stato introdotto dal Direttore dell’istituto penitenziario, Dott. Rosario Tortorella, che ha fortemente gradito e promosso l’iniziativa per l’alto valore culturale e umano.

“La musica è linguaggio universale perché superando ogni barriera, linguistica e culturale, parla direttamente al cuore di ciascuno. Il linguaggio della musica, infatti, può fare breccia anche nel cuore più indurito aprendo riflessioni e ripensamenti, stimolando il discernimento in chi ha commesso degli errori in vista di un obiettivo di recupero personale e sociale.

È su queste considerazioni che ho ritenuto di accogliere la proposta di questo incontro musicale che, in verità, è stato anche un incontro di grande impatto emotivo grazie anche alla narrazione di momenti di vita con la quale il pianista e compositore Marcelo Cesena ha straordinariamente voluto accompagnare la sua musica, come un dono agli spettatori detenuti. È stato davvero un grande momento ed un’importante opportunità di riflessione per le persone ristrette del Plesso penitenziario di Arghillà, che hanno mostrato di apprezzare. Ringrazio il Maestro Marcelo Cesena e, naturalmente, la Coordinatrice dell’AIGA Calabria, Avv. Nancy Stilo, nonché il Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Espero, Antonino Stilo, per la loro sensibilità ed attenzione al carcere, poiché queste occasioni aiutano anche gli operatori penitenziari a svolgere più efficacemente il loro mandato istituzionale”.