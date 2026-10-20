Trasporti, Baldino: ‘Intercity Roma-costa ionica tutto l’anno. Il Governo dica se i nuovi treni mandati in Grecia erano per il Sud’

«Questa estate la fascia ionica calabrese ha avuto un collegamento Intercity diretto con Roma. Il servizio dopo la sperimentazione dovrebbe riprendere il 19 dicembre ma sembrerebbe solo per il periodo delle festività natalizie. Nello stesso periodo si legge che alcuni dei nuovi treni ibridi Hitachi HTR 412, cioè proprio quelli adatti alle linee del Sud senza elettrificazione o elettrificate solo in parte, sarebbero stati trasferiti in Grecia per entrare nella flotta di Hellenic Train. Su entrambe le vicende ho interrogato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti».

È quanto dichiara in una nota la Vicepresidente M5S Vittoria Baldino.

L’Intercity estivo e il collegamento da rendere strutturale

«Dal 6 luglio, solo per l’estate, l’Intercity Roma-Reggio Calabria via Lamezia, Catanzaro Lido e linea ionica ha collegato direttamente con la Capitale Soverato, Monasterace-Stilo, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Siderno, Locri, Brancaleone e Melito di Porto Salvo. Sono territori che da sempre hanno pochissimi treni a lunga percorrenza. Ora sono di nuovo isolati. Ho chiesto al Ministro i dati ufficiali di RFI e Trenitalia sulla puntualità, sui ritardi, sulle soppressioni e sui passeggeri trasportati. I monitoraggi indipendenti hanno infatti segnalato molti disservizi, e bisogna capire se dipendono dal servizio o dalle condizioni della linea. Soprattutto ho chiesto che il collegamento torni e diventi strutturale, tutto l’anno», continua la parlamentare.

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Il modello a più sezioni per la direttrice Roma-Paola-Sibari-Crotone

«Questa sperimentazione ha anche dimostrato che il modello degli Intercity a più sezioni funziona. Ho chiesto quindi di applicarlo anche alla direttrice Roma-Paola-Sibari-Crotone-Catanzaro Lido: due convogli HTR 412 viaggiano uniti e si separano a Paola. Così avrebbero un collegamento diretto con Roma anche Torano-Lattarico, Tarsia, Sibari, Corigliano-Rossano, Cariati, Cirò, Crotone, Botricello e Cropani, cioè la fascia ionica cosentina e crotonese, una delle aree del Paese più penalizzate nei trasporti.

I treni HTR 412 in Grecia e i fondi PNRR

Per questo è ancora più grave quello che riporta la stampa specializzata – prosegue Baldino. Per rinnovare la flotta Intercity del Sud il PNRR ha stanziato centinaia di milioni di euro, anche per comprare treni bimodali ed elettrici. Allo stesso tempo, alcuni convogli HTR 412 sarebbero stati portati in Grecia, dove dovrebbero entrare in servizio sulla linea Atene-Salonicco da dicembre. Al ministro ho chiesto quanti treni sono stati trasferiti o lo saranno, se sono stati comprati con fondi PNRR destinati al Mezzogiorno o rientrano nel contratto di servizio universale, se il trasferimento è temporaneo o definitivo e se riduce i treni disponibili per i collegamenti del Sud. Non metto in discussione le strategie internazionali del Gruppo FS. Ma i treni pagati con soldi pubblici per il Sud devono servire il Sud. Quindi il Governo chiarisca subito e garantisca che gli obiettivi del PNRR per il Mezzogiorno vengano raggiunti per intero», conclude Baldino.