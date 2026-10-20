Il ministro Abodi a Reggio. Il ricordo legato a Foti e alla Reggina e quel retroscena sull’elezione a presidente di Lega B

L’ultimo intervento della conferenza stampa di oggi a Palazzo Alvaro “Sala Monsignor Ferro“, per la presentazione delle Next gen ATP Tennis 2026, è stato quello del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. L’apertura è stato un piacevolissimo ricordo legato al calcio: “Per me è una gioia tornare a Reggio Calabria. Per quello che mi riguarda ha segnato tappe significative della mia vita da presidente di Lega B di calcio ed è anche un auspicio per una squadra che qui ha scritto pagine importanti grazie al presidente Foti. Venni eletto al terzo ballottaggio solo per un voto, il merito è stato tutto della Reggina e quindi queste sono cose che non si dimenticano“.