Protesta agricoltori, Baldino: ‘Il Governo ascolti questa rabbia prima che diventi disperazione’

“La protesta di agricoltori e allevatori calabresi, arrivati da tutta la regione allo svincolo di Pizzo, è il grido d’allarme di un comparto che non ce la fa più. Quando chi produce ciò di cui ci nutriamo, custodisce i territori in cui viviamo e tiene in vita intere aree interne arriva a tentare di bloccare un’autostrada significa che chi governa ha già perso troppo tempo.

I manifestanti denunciano costi di produzione insostenibili, il prezzo del gasolio alle stelle e margini sempre più ridotti. Questa è una mobilitazione che va oltre la semplice protesta di categoria: ci sono aziende familiari, allevamenti, lavoratori e comunità che rischiano di non avere più futuro”.

Così in una nota la Vicepresidente M5S Vittoria Baldino.

Leggi anche

Baldino: “Il Governo ascolti questa rabbia”

Il Governo ascolti questa rabbia prima che diventi disperazione. Serve tassare gli utili straordinari delle compagnie petrolifere ed energetiche per ridurre il prezzo ai distributori in modo stabile e consistente.

Serve un tetto strutturale fissato dallo Stato, come in altri Paesi UE e in Germania, e non i ribassi decisi da sole Eni, IP e Q8.

“Va tutelato il reddito di chi produce”

Va tutelato il reddito di chi produce, contrastato chi fa pratiche commerciali sleali e rafforzati i controlli lungo la filiera: perché il valore del lavoro agricolo non venga schiacciato tra speculazioni, importazioni senza reciprocità delle regole e prezzi imposti dalla grande distribuzione.

Agricoltura e allevamento non sono soltanto economia, ma presidio ambientale, sicurezza del territorio, contrasto allo spopolamento e dignità del lavoro.

“Risposte concrete a chi chiede di poter lavorare”

Esprimo solidarietà agli agricoltori e agli allevatori in mobilitazione e auspico che ogni forma di protesta resti pacifica. Il Governo vada oltre alla sola garanzia dell’ordine pubblico: deve dare finalmente risposte concrete a chi chiede di poter lavorare e vivere del proprio lavoro”.