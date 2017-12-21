Un concerto davvero bello, emozionante e suggestivo quello che i ragazzi del Coro e dell’Orchestra d’Istituto, diretti dal professore Pasquale Faucitano, hanno regalato agli spettatori che gremivano la Sala Polifunzionale della Scuola Allievi Carabinieri.

Il risultato di un itinerario didattico – educativo accuratamente programmato che, in un’ottica di continuità e di lavoro sinergico, ha coinvolto i tre Ordini di Scuola dell’Istituto, a partire dalle Scuole dell’Infanzia Botteghelle e Collodi, alle Scuole Primarie Galluppi e Collodi ,fino alla Scuola Secondaria Bevacqua , in un percorso musicale finalizzato non solo a ricreare il tradizionale clima natalizio, ma anche ad evidenziare le competenze e le abilità canoro-musicali degli alunni.

Il programma musicale del concerto

Si comincia sulle note della rinomata ed intramontabile Marcia Radesky del famoso compositore austriaco Johann Strauss padre, brano che chiude tradizionalmente il Concerto di Capodanno a Vienna.

Di forte impatto emotivo è il successivo ingresso in scena del Coro di voci bianche formato dai piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia- Botteghelle e Collodi che, diretti dalla docente Giusy Lanzetta, cantano il loro primo brano “ A Natale puoi”.

Si prosegue con i canti corali, tratti dalla tradizione popolare e religiosa europea, in lingua italiana, inglese e spagnola ,come Astro del ciel, Adeste fideles, Gloria in excelsis deo , Una fabbrica nel polo, Voglio fare tanti auguri , All i want for christmas is you” , Nanita nana, Te deum ,Tu scendi dalle stelle.

Il concerto si conclude con Jingle Bells nel cui testo è catturata la vera essenza del Natale tradizionale.

Il musical e la parodia degli alunni

A seguire gli alunni delle classi V della Scuola Primaria Collodi si sono esibiti in un Musical sui valori essenziali del Natale, che vanno condivisi per tutto l’anno con il prossimo.

Nel segno della continuità e dell’inclusione, che contraddistinguono l’Istituto Comprensivo , gli alunni della Scuola Secondaria hanno realizzato una brillante parodia in chiave comica sui simboli tradizionali del Natale contrapposti ai simboli di Reggio- Città Metropolitana. Questa significativa rappresentazione ha veicolato il vero significato del “Natale …Comprensivo”.

Il ringraziamento della dirigente

La Dirigente Scolastica dott.ssa Mariantonia Puntillo, soddisfatta per il grande successo della manifestazione, ha ringraziato tutti per l’impegno profuso, sottolineando l’importanza di questi eventi per ritrovarsi tutti insieme a condividere momenti festosi, allegri ed emozionanti ed ha formulato a tutti gli auguri più sinceri di buone feste.

Il risultato di un itinerario didattico – educativo accuratamente programmato che ha coinvolto gli alunni dell’Orchestra e del coro d’Istituto in un percorso musicale atto a ricreare il tradizionale clima natalizio, e a testimoniare ma che ha offerto loro la possibilità di spaziare sia da un punto di vista musicale, motorio e corale, che da un punto di vista operativo, formativo e creativo.