Concerto di Natale per violino e pianoforte nella chiesa del Santo Cristo

Nell’ambito di “Natale al Museo diocesano”, ricco cartellone di eventi promossi nel 2016 dal Museo diocesano, martedì 20 dicembre alle h 20 nella chiesa del Santo Cristo, in via Miraglia, è in programma il Concerto di Natale per violino e pianoforte a cura dei maestri Fulvio Puccinelli e Pino Puntorieri. La chiesa ospita, in particolare, lo straordinario Presepe meccanico di Ninì Sapone finalmente restituito alla città in un sito concesso al Museo diocesano dall’Arciconfraternita dei Bianchi.

Il violinista Fulvio Puccinelli

Straordinario è il pregio dei musicisti coinvolti. Il violinista Fulvio Puccinelli si è esibito in alcune tra le più importanti formazioni cameristiche e sinfoniche italiane: solo per citare alcune esperienze, ha fatto parte dell’Orchestra Sinfonica A. Toscanini di Parma, partecipando nel ruolo di Primo Violino di spalla a concerti diretti dai maestri Vladimir Delman e Zubin Mehta e collaborando con artisti del calibro di Luciano Pavarotti e Mirella Freni. Richiesto dall’Orchestra RAI di Torino, dal Maggio Musicale Fiorentino e dall’Orchestra Regionale Toscana, è stato Primo Violino dell’Orchestra Filarmonica Italiana con sede a Piacenza, collaborando con artisti di fama mondiale, quali Josè Carreras, Katia Ricciarelli, Raina Kabajvanska, Franco Battiato e Andrea Bocelli.

Ha partecipato a numerose edizioni del Festival Pucciniano di Torre del Lago, prendendo parte a tournèe in Italia e all’estero, in occasione delle quali ha riscosso notevoli consensi di pubblico e di critica. Ha collaborato con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina, realizzandone, nel ruolo di Primo Violino di spalla, tutte le produzioni dal 1997 al 2005. Ha maturato molteplici esperienze in qualità di Violino Solista: nell’ambito dell’Orchestra Toscana Jazz e, con lo stesso organico, in versione classica, dell’Orchestra Modigliani; ha costituito la nuova Orchestra da Camera “Brio Barocco” e, solo per citare uno tra gli eventi degli ultimi anni, nel 2011 in qualità di Primo Violino di spalla ha partecipato al Gran Galà Rossiniano al Teatro Greco di Taormina, nell’ambito della Stagione di Taormina Arte, con la direzione del Maestro Steven Mercurio e la partecipazione di alcune star della lirica mondiale.

Il pianista Giuseppe Puntorieri

Giuseppe Puntorieri, pianista con doti di eccellenza, è anche compositore e musico-terapeuta nonché insegnante di pianoforte in alcune scuole cittadine.

I due musicisti vantano una collaborazione reciproca più che ventennale, realizzando una mirabile sintesi tra la formazione classica del maestro Puccinelli e la straordinaria duttilità e capacità di attraversare generi diversi dell’arte musicale del maestro Puntorieri.

Quando e dove si svolge il concerto

Martedì 20 dicembre alle h 20 nella chiesa del Santo Cristo i due musicisti proporranno un itinerario musicale che, ispirandosi al tempa del Natale, attingerà al repertorio classico così come a quello moderno, a brani liturgici così come a colonne sonore e celebri melodie natalizie.