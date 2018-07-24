Chiusura in musica, giovedì 26 luglio per la festa di sant’Anna a Reggio Calabria, dove dalle 22:00 si esibirà un artista di fama internazionale come Povia, ma l’appuntamento di giovedì prossimo non regalerà solo la possibilità di ascoltare alcuni dei brani più famosi dell’artista, sarà infatti l’occasione per mettere in luce alcuni talenti locali, nello specifico il talento dei giovani studenti della scuola di musica “G.Verdi” di Reggio Calabria guidati dal Maestro Sergio Romeo ed è proprio il Maestro Romeo a porre l’accento sull’importanza di un appuntamento il cui significato va certamente oltre il semplice aspetto artistico.

“Siamo particolarmente contenti – spiega Sergio Romeo – perché l’evento in programma per giovedì, sarà un’importante occasione di mettere in mostra il talento artistico dei nostri giovani allievi, ma certo non solo questo. Aprire il concerto di un artista di fama internazionale come Povia, offrirà una ribalta importate non solo a noi, ma anche a quanti sono da anni impegnati sul territorio cercando, tra mille sacrifici di fare emergere il lato buono della nostra terra, una terra fatta di talenti e di passione, per l’arte, per la musica, per tutte quelle alte forme di cultura che possono e devono diventare volano di crescita per la società. Questo – conclude Romeo – è un paradigma in cui crediamo molto è un grazie sentito va a quanti hanno creduto e continuano a credere in noi e soprattutto nelle potenzialità dei nostri giovani”.