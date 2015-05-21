Conclusa la VI edizione del Campionato calcio a 5 Uisp

di Nicolino D’Ascoli – Il 17 maggio 2015 si è conclusa la sesta edizione del campionato di calcio a 5 Uisp – Passaporto per l’Europa. Nella giornata di domenica, infatti, i campi della Cittadella dello Sport in Viale Messina hanno visto scontrarsi 6 squadre per tutto il pomeriggio. Finali che hanno consentito al pubblico di vivere una giornata all’insegna dello sport.

Alle 21, al completamento delle finali, è stata fatta la premiazione. Primi assoluti del campionato gli FC protagonisti 2007 con capitan Cassalia hanno vinto il soggiorno pagato dall’organizzazione alle finali Nazionali Uisp per 8 persone a Rimini dal 24 al 28 giugno 2015.

Le finali del pomeriggio

Alle 17.30 la finale ha visto Mr Doner battere New Taxi e vincere l’accesso diretto alle finali provinciali Uisp.

Alle 18.30 la finale ha visto Passaporto per l’Europa e Pasta Macheda, partita che ha visto vincente Passaporto per l’Europa, ma che permetteva a entrambe l’accesso diretto alle finali interregionali Uisp del 6 e 7 Giugno a Caltanissetta.

A seguire alle ore 19.30 la finalissima, dove i Geometri molto competitivi si sono scontrati con gli Atletico Pescatori. I primi per sole due reti in più si sono aggiudicati le finali nazionali con soggiorno pagato, dall’organizzazione, per 5 persone a Rimini dal 24 al 28 giugno. I secondi, seppur perdenti in questo scontro, hanno comunque vinto il soggiorno pagato, dall’organizzazione, per 8 calciatori alle finali regionali Uisp dal 12 al 14 giugno a Guardavalle.

Capocannoniere e miglior difesa

Simone Arcudi dei Mr Doner si è aggiudicato il premio di capocannoniere con 75 goal segnati durante l’arco del campionato.

I geometri si sono, per un soffio, aggiudicati il premio miglior difesa del campionato con sole 63 reti subite.

Con la speranza che queste squadre della nostra città e del nostro campionato possano tornare vincenti, gli auguro un in bocca a lupo per le 6 finali.

Nel frattempo ricordo a tutti che ad ottobre è già nell’aria il settimo campionato Uisp – Passaporto per l’Europa.