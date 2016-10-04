Concluso il Primo Concorso Nazionale di composizione promosso da EUTERPE

Quindici partiture da tutta Italia per il primo concorso del Complesso Bandistico Euterpe di Catona: la giuria si è espressa, la premiazione sarà al Teatro Cilea

L’associazione Complesso Bandistico ‘Euterpe’ di Catona (RC) si rende ancora una volta protagonista di un messaggio culturale di spessore, grazie alla realizzazione del primo “Concorso Nazionale di Trascrizione e Composizioni Originali per Banda e Coro”.

In collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, con la ‘Scomegna edizioni musicali’, con il Concorso Bandistico AMA Calabria – Suoni in Aspromonte, con il Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio Calabria e l’ANBIMA Calabria, il concorso è stato indetto il 13 Febbraio 2016 con l’intento, e su stimolo della Presidente di Euterpe Daniela Cristiano, di divulgare e contribuire ad incrementare la letteratura musicale per banda e canto corale.

Il bando e tutte le informazioni a riguardo, sono state pubblicate sul sito dell’Associazione www.bandaeuterpecatona.it.

Quindici partiture arrivate da tutta Italia

Alla data di scadenza, 20 Agosto 2016, sono pervenute in totale 15 partiture da ogni parte d’Italia: 8 composizioni e 7 trascrizioni. Durante due giorni intensi, 27 e 28 Agosto, la giuria di calibro internazionale scelta con accuratezza dalla direzione artistica presieduta dal Maestro Giuseppe Maira e composta dai Maestri Stefano Gatta, Angelo Sormani ed Alfio Zito, si è riunita per decretare gli eventuali vincitori e/o segnalazioni.

Il bando infatti prevedeva due vincitori (primo e secondo classificato) per Sezione: Sezione A, trascrizione/strumentazione per orchestra di fiati del brano lirico-sinfonico “La Tilda” di Francesco Cilea (estratto dell’unica partitura presente solo in versione per pianoforte e coro) e Sezione B: composizione di un brano originale per banda e coro della Durata complessiva compresa tra 6 e 10 minuti, grado di difficoltà 3-3,5 equivalente alle più note case editrici.

L’esito del concorso: un vincitore per la Sezione A

La giuria, dopo un’attenta analisi ha decretato: per la Sez. A un primo posto, assegnato al Maestro cremasco Davide Pedrazzini e nessun secondo posto e nessuna segnalazione; per la Sez. B non sono stati assegnati altri premi. I giudici comunque avevano la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di non assegnare i premi, così come avevano la possibilità di segnalare eventuali altri brani degni di menzione, oltre a quello premiati.

Davide Pedrazzini è un maestro cremasco, direttore dell’associazione musicale “Il Trillo”, vincitore grazie alla trascrizione e l’adattamento dell’opera di Francesco Cilea “La Tilda”.

La premiazione del 30 ottobre al Teatro Cilea

La premiazione avverrà il 30 Ottobre durante l’edizione 2016 del Premio Euterpe che si terrà presso il Teatro F. Cilea di Reggio Calabria e che quest’anno vedrà insignito il Maestro sardo Lorenzo Pusceddu. Il palcoscenico del prestigioso teatro reggino sarà impreziosito dall’esibizione di tre prime assolute che saranno eseguite dal Complesso Bandistico Euterpe: il brano di trascrizione vincitore edito dalla Edizioni Musicale Eufonia; “A New Spring”, prima composizione assoluta realizzata per orchestra di fiati dedicata alla città di Reggio Calabria e scritta dal Maestro Pusceddu, edita dalla Scomegna Edizioni Musicali; “Bergabnibgesang” Op. 13 Johannes Brahms per coro e concert Band.

Appuntamento quindi al 30 Ottobre prossimo per una serata ricca di emozioni, un evento di elevata portata culturale, artistico-musicale. Ospiti d’onore naturalmente i maestri della giuria Gatta, Sormani e Zito che insieme ai maestri Pedrazzini e Pusceddu si alterneranno nella direzione dei brani che si eseguiranno nel corso della serata.