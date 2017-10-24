Si chiama La Piccante la squadra catanzarese che si prepara a sfidare 6 campioni storici della Nazionale: giovedì 28 e domenica 29 ottobre la sede FIGC di Coverciano ospiterà il torneo “Sfida gli Azzurrissimi San Carlo“, tappa finale del concorso promosso da San Carlo.

Alessio, Roberto, Gennaro, Matteo, Davide, Massimo, Emanuele e Luca si metteranno in gioco in un torneo a 6 squadre, i cui vincitori affronteranno quella composta da alcuni miti della Nazionale: Abbiati, Ambrosini, Delvecchio, Di Biagio, Panucci e Perrotta.

“Partecipiamo convinti che sarà un’occasione indimenticabile!

” racconta Alessio Suraci, il capitano “Avere l’occasione di conoscere i grandi talenti del calcio italiano è un’opportunità che non capita a tutti, ce la metteremo tutta”.

San Carlo, brand del gruppo Unichips e premium sponsor della Nazionale Italiana di Calcio, promuove da sempre la cultura dello sport e i valori di spirito di squadra, condivisione e impegno; da qui è nato il concorso “Sfida gli Azzurrissimi San Carlo” che metteva in palio come premio finale l’esperienza unica di sfidare i giocatori storici della Nazionale e trasformare i tifosi in campioni.

Sono stati oltre 10.000 gli utenti registrati sul sito sfidagliazzurrissimisancarlo.it, 1.849 i capitani e 1.663 le squadre partecipanti… ora è il momento di tifare La Piccante!