Il Gruppo Comunale “Salvatore Versace” dell’ A.I.D.O. – Associazione italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e cellule, presieduto da Nicola Pavone, ha organizzato nel corrente anno scolastico 2017/2018 il concorso “A.I.D.O.: VITA SENZA CONFINI” riservato agli studenti reggini delle scuole di ogni ordine e grado. L’ iniziativa ha avuto il Patrocinio morale del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, del Sindaco della Città metropolitana e del Sindaco della Comune di Reggio Calabria ed è stata supportata dai seguenti partner: Lions Club Reggio Calabria Host, Avis Sezione Comunale Reggio Calabria, Fondazione Mediterranea Reggio Calabria, Circolo Tennis “R. Polimeni” Reggio Cal., CP Fipav Reggio Calabria, DLF – Dopolavoro Ferroviario Reggio Cal., Città del Sole – Edizioni Reggio Cal., Progetto5 Villa San Giovanni, Sanitelgest Reggio Calabria e Liceo Artistico “Preti-Frangipane” Reggio Cal.

Nei giorni 15 e 20 febbraio 2018 presso il Liceo Artistico “Preti – Frangipane” c’ è stato l’incontro dei volontari dell’ Aido con i docenti referenti delle scuole reggine che hanno aderito:

Istituti comprensivi: “Cassiodoro – Don Bosco”, “Galileo Galilei – Pascoli”, “Lazzarino” Gallico RC, “Galluppi – Collodi – Bevacqua”, “San Sperato-Cardeto”, “Vitrioli-Piemonte”, “Alvaro-Gebbione”, B. Telesio” , “De Amicis – Bolani”, Catona “Radice Alighieri” e Convitto Nazionale “Campanella” (scuola primaria e secondaria di primo grado).

Scuole secondarie superiori: Liceo Scienze Umane “T. Gullì”, I.T.S. per il Settore Economico “R. Piria”, Istituto tecnico industriale “Panella – Vallauri”, Liceo scientifico “A. Volta”, Liceo artistico “Preti – Frangipane”, I.I.S. “Boccioni – Fermi”, C.P.I.A. Stretto Ionio, Istituto Istruzione Superiore “A. Righi” e Convitto Nazionale “T. Campanella” Liceo Classico.

Il concorso è stato articolato in tre sezioni Disegno/Dipinto, Saggio breve e Video inedito con le relative articolazioni scuola primaria (quinte classi), scuola secondaria di primo e secondo grado (tutte le classi); per ogni Sezione /Articolazione saranno premiati i primi tre classificati.

La Commissione giudicatrice, composta da Nicola Pavone (Presidente Regionale Aido Calabria), Pasquale Conti (Presidente Provinciale Aido RC), Domenico Panuccio (Presidente CP Fipav Reggio Calabria), Antonio Palmenta (Consigliere Gr. Com. Aido Reggio Calabria), Giuseppe Caridi (Docente L.A. “Preti-Frangipane” RC), Caterina Poletti (Docente L.A. “Preti-Frangipane” RC), Enrico Strati (Docente L.A. “Preti-Frangipane” RC), Valentina Versace (Docente Scuola privata RC), Antonietta De Angelis Del Medico (Già docente Scuola media), Giacoma Delia Biondi (Già dirigente Azienda), Grazia Rita Pellegrino (già formatore Poste Italiane) e Antonino Cotrupi (Segretario Consigliere Aido Calabria), si è riunita recentemente per esaminare i duecentoquarantadue elaborati pervenuti dalle scuole reggine.

La cerimonia della premiazione del concorso avrà luogo venerdì 13 aprile 2017 con inizio alle ore 9.00 presso l’Auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale della Calabria ed è stata organizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria.

“Il trapianto è un’ efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo. Grazie all’ esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata ed una qualità di vita che nessun’ altra terapia è in grado di garantire. Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto però possono riceverlo a causa dello scarso numero di donatori.”

Come dichiarare la propria volontà di donare

“A chiunque è data la possibilità di dichiarare validamente la propria volontà compilando un’apposita modulistica e scegliendo una delle modalità di seguito indicate:

Presso gli appositi sportelli dell’ Azienda sanitaria di appartenenza

Presso l’ Ufficio anagrafe dei Comuni che hanno già attivato il servizio di registrazione della volontà

Iscrivendosi all’ A.I.D.O. – Associazione italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Con il tesserino blu inviato dal Ministero della Salute nel 2000 o le tessere predisposte dall’ Associazione di donatori e pazienti

Con una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati personali, datata e firmata

La dichiarazione depositata presso le Asp, gli Uffici anagrafe e l’ A.I.D.O. è registrata e consultabile attraverso il Sistema Informativo Trapianti a differenza delle altre dichiarazioni”.

L’impegno dell’Aido da oltre quarantacinque anni

“L’ A.I.D.O. – Associazione italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule da oltre quarantacinque anni opera nella speranza che in un numero sempre maggiore di cittadini le idee di “società” e “solidarietà” si uniscano in quella di “responsabilità”.

“ ACCONSENTIRE AL PRELIEVO DEI NOSTRI ORGANI DOPO LA MORTE DIVENTA IN QUESTA OTTICA MANIFESTAZIONE DELLA NOSTRA CONSAPEVOLEZZA CHE LE MALATTIE DEGLI “ALTRI” , LE LORO DIFFICOLTA’ A VIVERE NORMALMENTE, DEVONO COINVOLGERE ANCHE NOI ”.

“IL TRAPIANTO E’ UN’ EFFICACE TERAPIA PER ALCUNE GRAVI MALATTIE CHE COLPISCONO GLI ORGANI O TESSUTI DEL CORPO UMANO E CHE NON SONO CURABILI IN ALTRO MODO. Non TUTTI I PAZIENTI CHE NECESSITANO DI TRAPIANTO PERO’ POSSONO RICEVERLO A CAUSA DELLO SCARSO NUMERO DI DONATORI”.