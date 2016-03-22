Alla Provincia presentazione dell’album ‘Giovani calciatori’

Si svolgerà presso la sala delle Conferenze di Palazzo Alvaro, mercoledì 23 Marzo alle ore 17, la presentazione dell’album “Giovani calciatori”, almanacco sportivo giunto alla sua quarta edizione. Una raccolta di figurine presente in diverse province del Sud Italia che ha conquistato grandi e piccoli ma soprattutto, ha messo in moto un circuito di forze del territorio che, grazie all’attento impegno e sostegno del consigliere provinciale Francesco Cannizzaro, istituirà dei premi messi a disposizione dagli sponsor e dalla casa editrice da assegnare a scuole calcio e bambini che completeranno la raccolta. Novità di quest’anno, anche dei premi speciali come un defibrillatore semiautomatico al fine di salvaguardare in campo la salute degli sportivi. Alla raccolta 2015/2016 hanno partecipato 9 scuole calcio, più di 700 bambini sono stati fotografati e tra dirigenti, allenatori e addetti ai lavori sono circa 800 i soggetti coinvolti in questo ambizioso progetto. L’album di figurine collezionabili delle scuole calcio di Reggio Calabria e provincia ha visto la partecipazione di tre categorie: Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici. All’incontro prenderanno parte insieme alle scuole calcio inserite nella raccolta di quest’anno, il responsabile del progetto Antonio Virduci, l’editore FigurOne Francesco Senatore, il consigliere provinciale e regionale Francesco Cannizzaro.

“È un progetto che racchiude impegno, fatica, passione di un team vicino ai nostri ragazzi che, per il quarto anno consecutivo, hanno avuto l’opportunità di avere un almanacco sportivo e di “meritarsi” un album con la propria figurina realizzata professionalmente, con la stessa qualità delle mitiche figurine della Panini – afferma il consigliere Cannizzaro – L’album “Giovani calciatori”, raccolta esclusivamente dedicata alle scuole calcio calabresi e siciliane, si pone l’obiettivo di far conoscere a bambini e alle loro famiglie, i principi cardini di una sana competizione agonistica che punti alla valorizzazione e promozione dello sport, vero mezzo per stare meglio fisicamente e moralmente con noi stessi e con gli altri”.