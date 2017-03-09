Conferenza sul movimento ultras, mode ed ideologie

Mercoledì 15 marzo, a partire dalle ore 18, presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (entrata via Giudecca, ingresso tapis roulant) di Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema „Ultras, mode, ideologie e devianze. Dall’Inghilterra all’Italia. Le curve frammentate.

“, alla quale parteciperà in qualità di relatore Fulvio D’Ascola. Il movimento ultrà nasce e si sviluppa in un periodo segnato da grandi rivolgimenti sociali, culturali ed economici, dalla trasformazione tecnologica e dalla restrizione del mercato del lavoro.

Trasporto emotivo, passionalità, appartenenza,suggestione, queste alcune delle attitudini che accomunano le aggregazioni del tifo organizzato e questi dati rappresentano una sorta di fil rouge dell’affettività sociale. Come esplicitato da Chertock nel saggio “Ipnosi e suggestione” […] Nel gruppo, l’individuo riscopre la parte attiva

e non facilmente rappresentabile dell’influenza reciproca ed affettiva, alla base della costruzione individuale della personalità: “rivivendo” in un modo nuovo la situazione infantile dell’attaccamento, cerca perciò la sicurezza persa, nella confusione della moltitudine, attraverso il contagio emotivo negli scambi tra i registri sensoriali che caratterizzano i novanta minuti; “e in cui si radica il senso di condivisione della vita affettiva del soggetto da parte dell’altro. […]. Ritornando alla conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, essa è stata, a suo tempo’, oggetto di analisi di una tesi di laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina, con il Chia.mo Prof. Pasquale Amato, relatore della tesi Fulvio D’Ascola.