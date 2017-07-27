Ultimi tre giorni per “Confluenze-Festival delle Invasioni 2017”, la lunga manifestazione culturale che ha accompagnato le sere di luglio dei cosentini. Il programma dei concerti riprende venerdì 28 luglio, alle ore 22,00, alla Confluenza dei due fiumi, con l’esibizione del giovane cantautore calabrese Eman.

Nato a Catanzaro nel 1983, Eman (all’anagrafe Emanuele Aceto), è un cantautore che tocca diversi generi privilegiando testi impegnati su rock e dubstep.

Dagli esordi al primo disco

Cresciuto tra le difficoltà del sud Italia, assegna nei suoi testi un’attenzione particolare ai temi sociali, dove richiami storici e parallelismi fanno da cornice ad argomenti di denuncia. Coinvolto nella florida scena reggae e dancehall catanzarese, si appassiona al genere e nel 2005 forma il suo primo sound system, “Pennywise”, partecipando a numerosi open mic in tutta Italia.

L’incontro e la collaborazione con il dj producer Mattia Masciari (SKG) porta alla pubblicazione del primo disco totalmente autoprodotto: “Come Aceto”, del 2009.

Nel 2012, grazie al successo ottenuto dal brano “Insane”, viene notato da Sony Music Italy che lo mette sotto contratto.

Anche il web non è rimasto indifferente ad Eman, tanto che il singolo Amen, nel 2015, è stato per settimane primo in classifica nella Viral 50 di Spotify. Successivamente, a febbraio 2016, esce AMEN (Sony Music Italy), il primo album ufficiale di Eman, che conquista il 37° posto della classifica FIMI.

Il repertorio e lo stile di Eman

Il repertorio di Eman, difficilmente etichettabile, esplora mondi musicali spesso opposti: dal reggae al dark, dall’electro-rock alla musica d’autore contemporanea e d’ispirazione internazionale. L’originalità compositiva incontra testi impegnati, spesso veicolo di messaggi di carattere sociale o di denuncia (come nel caso di “Amen” o “Chiedo Scusa”), ma anche ironici e provocatori (“L’Amore ai tempi dello Spread”, “Svegliati”, “Polvere e “Ossa”). L’unione di questi elementi dà origine allo stile unico che contraddistingue, sin dal 2005, il giovane cantautore calabrese.

Durante l’intensa attività live del 2016, l’AmenTour ha registrato diversi sold out in molte città italiane.

Un cantautorato moderno tra reggae e dark

Musicalmente i suoi brani vanno ad inserirsi in un nuovo contesto. Eman apre le porte ad un cantautorato moderno dove reggae, cantautorato classico, dark, elettro-pop e ritmi incontrano l’attenzione profonda per i testi. Sin da subito ha incontrato i favori del giovane pubblico riuscendo con il tempo ad allargare il target anche ad un pubblico più adulto e conquistando ogni tappa della sua carriera, grazie ad una sudata gavetta, soprattutto in una terra musicalmente difficile come la Calabria. Attualmente Eman è impegnato nella produzione del suo nuovo progetto discografico in uscita con Jackie&Juliet/Artist First.