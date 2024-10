Cannizzaro, bordate a Irto e il Pd: “Ridicoli. Siete la vergogna di Reggio e della Calabria”

Emozionato e soddisfatto, il deputato reggino proietta Forza Italia nel futuro e annuncia i nuovi ingressi: "Ci davano per morti, siamo più forti di prima"

E’ già campagna elettorale. Mancano diversi mesi alle elezioni europee, ma complice la delicata situazione che si vive al Comune di Reggio Calabria, Pd e Forza Italia colgono l’occasione per darsele di santa ragione. Se Nicola Irto ieri ha punzecchiato Forza Italia, il partito fondato da Berlusconi risponde rabbiosamente.

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Calabria”, il segretario regionale e senatore Dem ha evidenziato (a suo dire) la differenza tra il Pd e Forza Italia.

“La natura del Pd è di essere un partito plurale. In questi giorni, stiamo assistendo a finti congressi di Forza Italia, che è quanto di più distante possa esserci dal confronto e dalla partecipazione. Nessuno, invece, può negare il pluralismo che distingue le nostre assemblee, caratterizzate da discussioni forti, forse perfino aspre, che è comunque sbagliato portare all’esterno”, le parole di Irto.

Nel corso di un appassionato intervento (a rischio coronarico per l’ironia di Occhiuto e Tajani), il deputato Francesco Cannizaro ha risposto per le rime al senatore Nicola Irto.

“Irto parla del Pd come di un “partito plurale”, mentre Forza Italia farebbe congressi farsa. Ma se hanno avuto più commissari della Polizia e sfiduciano i loro stessi sindaci, come a Reggio Calabria, come fanno a parlare? Siete ridicoli, la vergogna di Reggio e della Calabria. Andate ad amministrare i territori che avete distrutto. Parlano forbito, si danno un tono, leggendo qualche citazione su Google”, la bordata del deputato reggino.

Pochi minuti prima, Cannizzaro aveva annunciato i nuovi ingressi in Forza Italia: il consigliere regionale Salvatore Cirillo, il sindaco di Fiumara Michele Filocamo e il sindaco di Rosarno Pasquale Cutrì: “Altri ne annunceremo nei prossimi giorni e settimane. Il nostro partito è proiettato verso il futuro, ci davano per morti e invece siamo ancora più forti”.

Il neo coordinatore regionale di Forza Italia, chiede e ottiene il tributo di tutta la sala per il dott. Franco Romeo (“un caro amico, un dottore eccellente, tra i migliori d’Europa”), ricordando inoltre il fondatore Silvio Berlusconi, impresso anche nella parte finale del video di presentazione proiettato sugli schermi. “Unico grande statista degli ultimi 30-40 anni”.

Il testimone, dalla scomparsa del Cavaliere, è passato sotto il controllo di Antonio Tajani, che Cannizzaro elogia per l’umiltà nonostante sia “uno degli uomini più potenti d’Europa”. Bollato come superato invece Matteo Renzi: “Spera di occupare uno spazio centrista, ma ha avuto la sua occasione e ha già fallito. Quello spazio ampio lo occuperà Forza Italia”, assicura Cannizzaro.

A tratti emozionato, come quando si tratta di elogiare l’amico-collega di partito Roberto Occhiuto, il deputato reggino non risparmia ringraziamenti ed evidenzia quale deve essere il ruolo della politica.

“Non ricordo un Governatore così elogiato ed acclamato come Occhiuto. Ci sentiamo orgogliosi di avere il sindaco della Calabria più bravo di Italia, sta governando magistralmente la Regione. La sanità calabrese era una mangiatoia, ottimo il suo operato in due anni da commissario alla sanità, riconoscimento del debito punto di partenza verso normalizzazione. Vanno benissimo i convegni e i congressi, ma il primo obiettivo è quello di dare risposte ai problemi dei cittadini. Il nostro partito accoglie sempre le istanze che arrivano e ritiene fondamentale il lavoro e la sinergia con tutte le associazioni di categoria”.

Dai temi di respiro nazionale, il deputato reggino si sposta sui risultati ottenuti da Forza Italia in riva allo Stretto nel 2023. Avvio lavori all’aeroporto Tito Minniti con i fondi dell’emendamento Cannizzaro, risorse per il Lido Comunale e il ripristino delle circoscrizioni, riavvio dei lavori dedicati al Palazzo di Giustizia e ultimo in ordine temporale, la rinascita della Scuola della Pubblica Amministrazione a Reggio Calabria.

La chiusura di Cannizzaro, ancora una volta determinata, è per la sua città. “Torneremo a governare Reggio Calabria, non ci saranno più gli errori del passato. Chiuderemo la pagina di questa amministrazione fatta di sciacalli e poveri, che hanno distrutto la città”.