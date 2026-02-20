A Reggio il congresso UIL Scuola Calabria: Luca Scrivano eletto nuovo segretario regionale

Il 19 febbraio presso il T-Hotel si è celebrato il Congresso della UIL Scuola Calabria, un appuntamento di grande rilievo per l’organizzazione sindacale regionale, momento di confronto, partecipazione e rilancio dell’azione sindacale sul territorio.

Ai lavori congressuali era presente il Segretario Generale della UIL Scuola RUA, Giuseppe D’Aprile, che nel suo intervento ha richiamato l’attenzione sul fatto che in Calabria e nel Mezzogiorno permangono gravi carenze strutturali nel sistema scolastico, evidenziando come manchino asili nido, mense, tempo pieno e laboratori adeguatamente attrezzati, e come l’edilizia scolastica risulti spesso fragile, con divari digitali ancora profondi.

Ha ribadito che proprio in questi territori devono essere indirizzati con priorità gli investimenti pubblici, al fine di ridurre le disuguaglianze e garantire pari opportunità educative.

Ha inoltre sottolineato che le scuole delle aree interne non possono essere lasciate al caso né governate esclusivamente da logiche numeriche o di contenimento della spesa, poiché rappresentano presìdi fondamentali di coesione sociale e sviluppo del territorio.

Il ruolo strategico della scuola per la calabria

Presente anche la Segretaria Generale della UIL Calabria, Mariaelena Senese, che ha sottolineato il ruolo strategico della scuola per lo sviluppo sociale ed economico della Calabria, evidenziando il valore del dialogo istituzionale e della contrattazione come strumenti fondamentali di tutela dei lavoratori.

Hanno inoltre portato il loro contributo istituzionale la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dott.ssa Loredana Giannicola, e l’Assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, che hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e parti sociali per affrontare le sfide legate alla qualità dell’offerta formativa e alla stabilizzazione del personale.

Elezione del segretario generale regionale

Al termine dei lavori congressuali è stato eletto nuovo Segretario Generale regionale della UIL Scuola Calabria Luca Scrivano, che subentra ad Andrea Codispoti.

Il Congresso ha inoltre eletto la nuova Segreteria regionale, composta da Antonio Bitonti, Giuseppe Carlino, Giovanni Festa, Lucio Ficara, Giulia Piane e Luca Scrivano e nominato i responsabili territoriali: Luca Scrivano per la provincia di Catanzaro, Giulia Piane per la provincia di Cosenza, Antonio Bitonti per la provincia di Crotone, Lucio Ficara per la provincia di Reggio Calabria e Giuseppe Carlino per la provincia di Vibo Valentia.

Riassetto organizzativo e nuove nomine

In attuazione del riassetto organizzativo territoriale, finalizzato a garantire una più efficace rappresentanza sindacale, viene altresì deliberata la rimodulazione dei territori provinciali di Cosenza e Reggio Calabria.

Il territorio della provincia di Reggio Calabria è articolato in ulteriori due ambiti territoriali autonomi, Il territorio della Locride con responsabile Rocco Zappia e il territorio di Reggio/Piana con responsabile Giovanni Festa mentre il territorio di Cosenza in un ulteriore ambito, Trebisacce con responsabile Rossella Varcasia.

Francesca Guarasci e Salvatore Drammis proseguiranno la loro attività sindacale, rispettivamente nelle province di Cosenza e Crotone, nelle vesti di presidenti delle rispettive assemblee provinciali. A loro si affianca Franco Salmena, che continuerà il proprio impegno sindacale per il territorio di Trebisacce. Come responsabili dei dipartimenti dei Dirigenti scolastici e dei docenti di Religione cattolica sono stati nominati rispettivamente, Antonio Santoro e Giorgio Garofalo.

Leggi anche

Con l’elezione del nuovo gruppo dirigente si apre una nuova fase per la UIL Scuola Calabria, nel segno della continuità e del rafforzamento dell’azione sindacale a tutela del personale scolastico calabrese, in un momento cruciale per il rinnovo contrattuale, le procedure di reclutamento e la stabilizzazione del precariato.