Reggio, a Palazzo San Giorgio il ‘Patto per il commercio e per lo sviluppo economico’

Secondo appuntamento con il “Patto per il commercio e per lo sviluppo economico della città” a palazzo San Giorgio. Alla riunione, convocata dall’assessore alle Attività produttive, Alex Tripodi, affiancato dalla dirigente del Settore Sviluppo economico, Loredana Pace, c’erano Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confindustria, Casa Artigiani, Cia – Coldiretti, Confconsumatori, Udicon e Claai Pmi.

Un percorso condiviso per la crescita economica della città

Prosegue il percorso avviato dall’Amministrazione comunale per la costruzione di una governance condivisa con le associazioni di categoria per arrivare, non solo alla stesura di un documento strategico, ma a una vera carta d’identità incentrata sulla visione di sviluppo economico cittadino dei prossimi anni.

“Un lavoro incessante che ci vede in sinergia con le associazioni di categoria – ha precisato l’assessore Tripodi – con proposte già arrivate tramite un documento condiviso da ogni associazione con i propri associati. Un percorso che non è solo orientato al sostegno del commercio e delle attività produttive, ma alla costruzione di una visione strategica integrata per la crescita economica della città”.

Nel corso dell’incontro l’assessore Tripodi ha ribadito che non si tratta di un percorso simbolico verso la redazione di un documento vuoto, da conservare nei cassetti, ma sarà «il dna della costruzione economica dei prossimi anni della città dello Stretto».

I temi discussi durante l’incontro

Tra i punti fondamentali toccati nella riunione: l’avanzamento dei lavori e i progetti delle associazioni di categoria, con le proposte concrete; e l’acquisizione formale da parte dell’Ente dei documenti ricevuti. L’assessore ha aggiunto:

“Gli uffici del settore, rappresentati dalla dirigente Pace, si metteranno subito all’opera per individuare ipotetiche soluzioni e verificare la coerenza e la fattibilità delle proposte palesate. Si prosegue in vista della costituzione di un “Tavolo dell’economia”, della Consulta delle Associazioni di categoria, del Protocollo di sostenibilità ambientale, del Registro delle aziende a chilometro zero, della Piattaforma digitale unica del commercio. Avanzata e condivisa da tutti l’idea di un polo fieristico e congressuale, si lavora per trovare la zona in cui costruire il plesso e le risorse per sostenere il progetto; l’individuazione di una zona della città in cui far svolgere lo sviluppo industriale delle imprese. Si sta anche pensando a un grande momento di incontro con i player imprenditoriali della città, all’interno di questo si potranno istituzionalizzare gli Stati generali della città produttiva, un evento in cui Reggio sarà vetrina nazionale e da cui usciranno importanti proposte da parte del Comune, di altri Enti del territorio e delle associazioni, i commercianti e gli imprenditori”.

“L’assessorato, in condivisione con il sindaco e la maggioranza – ha evidenziato Tripodi – si impegna e impegnerà tutti gli strumenti normativi a disposizione affinché questo “Patto per il commercio e per lo sviluppo economico della città” abbia un efficacia blindata anche per le Amministrazioni future e, ovviamente, le associazioni di categoria e i vari referenti che si susseguiranno nel tempo, a seguire gli obiettivi di crescita, di rafforzamento delle attività produttive della città. Si è discusso di agricoltura, artigianato, commercio di prossimità, rigenerazione urbana, sviluppo industriale, dehors, turismo, valorizzazione delle produzioni locali in senso ampio”.

Si procede dunque spediti per la realizzazione del Patto, costruito insieme a tutte le associazioni che si sono rese parte attiva e hanno presentato le proposte, nel nome di una governance condivisa dall’Amministrazione che diventa precursore in questa sinergia, patto che sarà sposato dalla stessa, nelle forme più opportune e necessarie in modo da garantire una partenza immediata e una continuità.