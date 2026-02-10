Reggio, primo passo verso il rilancio economico con il “Patto per il commercio e lo sviluppo”

L'assessore alle attività produttive Alex Tripodi ricompatta i rapporti tra Comune e associazioni di categoria. Il documento in fase di realizzazione prevede sostegni alle imprese e altri progetti

Si è tenuto oggi a Palazzo San Giorgio il primo incontro tra l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e le principali associazioni di categoria locali verso la realizzazione di un ambizioso progetto di sviluppo economico ovvero il “Patto per il commercio e lo sviluppo della città”.

Questa iniziativa segna una nuova fase di collaborazione tra le parti, con l’obiettivo di rilanciare il tessuto economico e produttivo della città, coinvolgendo direttamente il mondo imprenditoriale reggino.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del territorio, tra cui Lorenzo Labate di Confcommercio RC, Claudio Aloisio di Confesercenti RC, Alessandro Laganà, direttore di CNA RC, Antonello Fragomeni di Confartigianato RC, e Antonio Maesano di Coldiretti RC.

La presenza unanime di queste realtà ha dato il segnale di una ritrovata sinergia e di una collaborazione rinnovata tra le associazioni e l’amministrazione comunale, a testimonianza di un clima più disteso dopo la distanza tra le parti e le tensioni degli ultimi mesi.

Il “Patto”, che ha preso forma durante l’incontro, si propone come un documento strategico condiviso, con l’intento di favorire lo sviluppo locale. Tra i principali obiettivi, c’è la promozione di politiche che incentivino la crescita delle imprese locali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

Il patto prevede anche la creazione di regolamenti, come una consulta delle associazioni di categoria, per garantire un dialogo continuo e costruttivo tra le imprese e l’amministrazione.

Uno degli aspetti fondamentali del progetto riguarda gli interventi strutturali per potenziare il settore turistico, che rappresenta una delle principali leve di sviluppo per la città.

Al contempo, il Patto prevede incentivi per le imprese che operano in settori green, mirando a sostenere quelle realtà che promuovono la sostenibilità ambientale. La creazione di un tavolo permanente dell’economia sarà il punto di riferimento per monitorare l’andamento del patto e garantire che le misure adottate siano efficaci nel tempo.

Inoltre, una piattaforma digitale unica per il commercio sarà realizzata per semplificare e modernizzare i processi burocratici e commerciali, rendendo più efficienti le interazioni tra le imprese e le istituzioni. Il Patto avrà carattere permanente e rappresenterà un punto di riferimento per il futuro sviluppo della città, rimanendo a disposizione di amministrazione comunale e associazioni di categoria per progetti futuri.

Le associazioni di categoria presenti all’incontro, secondo quanto raccolto, hanno apprezzato l’intento propositivo dell’amministrazione e riconosciuto il ruolo svolto dall’Assessore alle Attività Produttive, Alex Tripodi.

Nonostante il breve tempo trascorso dal suo insediamento, Tripodi è riuscito a catalizzare l’attenzione delle associazioni e a dare avvio a progetti utili per lo sviluppo economico della città e condivisi dalle associazioni di categoria. Il suo approccio propositivo e la sua capacità di dialogo sono stati importanti per avviare questa nuova fase di collaborazione tra amministrazione e mondo imprenditoriale.

Il “Patto per il commercio e lo sviluppo” si presenta quindi come un passo importante per il futuro di Reggio Calabria, un progetto che non solo mira a sostenere l’economia locale, ma anche a costruire una solida base di collaborazione tra tutte le parti coinvolte. Il cammino intrapreso oggi segna l’inizio di un lungo percorso verso un rilancio concreto e duraturo delle imprese reggine.