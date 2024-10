CONI Calabria: il Presidente nazionale FIPE Antonio Urso e “Il ruolo della forza nella prestazione sportiva”

Iniziativa lodevole ed apprezzata dai corsisti della Scuola Regionale dello Sport Calabria con il seminario dal titolo “il ruolo della forza nella prestazione sportiva”, sabato 8 Giugno 2019 con inizio dei lavori alle ore 09:00 e conclusioni alle 18:00.

Una giornata intensa, costruttiva come tutte le attività del C.R. CONI Calabria presieduto da Maurizio Condipodero che ha esaltato, nei saluti istituzionali, tutte le professionalità sportive del territorio che rispondo presenti alle occasioni formative offerte dalla SRdS.

Il Direttore Scientifico SRdS Mimmo Albino nel gettare le basi per rendere appetibile il seminario ha avuto modo di eccellere nella scelta dei docenti potendo contare su relatori dal calibro internazionale. Oltre a Francesco Riccardo, psicologo – psicoterapeuta e tutor delle squadre nazionali FIPE, Maurizio Italiano, Direttore tecnico FIPE Calabria e Marco Giovannini tecnico nazionale e Delegato FIPE Calabria, ad alimentare la costruttività delle tematiche trattate è stata la preparazione di Antonio Urso Presidente Nazionale FIPE e Presidente E.W.F European Weightlifting Federation.

Concomitante ai lavori del Seminario nella Sala Oreste Granillo, ha preso inizio l’attività formativa per gli Educamp sul territorio nella Sala Rossa della Scuola Regionale dello Sport, con la collaborazione di Rosalba Assumma in forza al CONI Point di RC nonché referente Regionale di progetto, di Maria Geraci, Aldo Rositano e il medico Francesco Polimeno.

Prossimo appuntamento formativo per il mondo sportivo sarà il Corso per Dirigente Sportivo, organizzato nelle 5 Provincie attraverso la collaborazione dei rispettivi CONI Point, inserito come di consueto sul sito del CONI Calabria.