Crescere significa anche desiderio di rinnovarsi e migliorarsi. Con questi presupposti l’Hostaria dei Campi porta avanti il proprio percorso che si avvicina ai venti anni di attività nei quali molteplici sono state le proposte, insieme alla voglia di restare al passo con i tempi e strettamente legati a quelle che sono le esigenze della clientela. Novità, sempre novità per rendere piacevoli e “gustose” le serate nella nota pizzeria reggina. Per questa sera l’Hostaria dei Campi vi invita ad assaggiare il suo nuovo impasto ai cereali arricchito da farina integrale. Una miscela selezionata di nuove farine ad altissima digeribilità, che dà al nostro organismo l’apporto di fibre necessario per il fabbisogno giornaliero. Per gustarla ancora meglio, si consiglia di condirla privandola della salsa di pomodoro, una accortezza che renderà la vostra pizza ancora più speciale. Pur rimanendo varia la proposta, oggi la si vuole presentare in versione leggera ma briosa, arricchita di datterini gialli, fiori di zucca, zucchine e pregiata mollica. A questo punto non resta che assaggiarla! Per gli amanti del calcio la possibilità attraverso schermi visibili per tutto il locale, di guardare il posticipo di serie A tra la Spal e l’Inter di Spalletti. Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)