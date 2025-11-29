Crisi al Comune, il gruppo Rinascita: ‘Distanti da questa Giunta. Tutte le proposte rifiutate’

Consiglio comunale, maggioranza spaccata. Assenti in aula i consiglieri di Pd e Rinascita Comune, gruppo quest’ultimo che attraverso un comunicato conferma la rottura con il sindaco Falcomatà.

“Soltanto, pochi giorni fa, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, unitamente ai colleghi del PD, avevamo manifestato il nostro profondo dissenso rispetto al metodo utilizzato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà nel revocare ed assegnare, improvvisamente, ruoli istituzionali e manageriali all’interno dall’amministrazione.

In quell’occasione avevamo segnalato la rottura del “patto di maggioranza” che aveva consentito di far uscire Reggio Calabria dalla condizione drammatica in cui era stata ereditata, precisato la natura politica e non personale dell’iniziativa e stigmatizzato le decisioni del Sindaco, impulsive e personali, poiché monche dei passaggi politici necessari per essere legittimati.

Fissavamo, quale presupposto irrinunciabile, la necessità di allargare la discussione a tutte le forze politiche del centrosinistra, anche a quelle che non sono rappresentate in Consiglio comunale ed in Giunta, affinchè potessero fornire il loro contributo in prospettiva futura e consentire all’intera coalizione di centro sinistra di completare il mandato e ripresentarsi all’elettorato unita e forte di un percorso condiviso.

Concludevano con la richiesta di una convocazione della maggioranza consiliare per avviare il necessario confronto politico sui temi suindicati.

A fronte delle osservazioni di natura politica sopra elencate, affidate, in Consiglio Comunale, all’intera città, le timide offerte del Sindaco durante il confronto promosso al proprio interno dal PD, palesano una radicale negazione di tutte le nostre considerazioni e proposte”.

Ancora il gruppo guidato dal consigliere Filippo Quartuccio.

“Il rifiuto di allargare il confronto all’intera maggioranza e di valutare in un contesto condiviso la sfida amministrativa ormai prossima, non può essere in alcun modo barattato con la proposta di una irrilevante redistribuzione delle deleghe all’interno dell’attuale squadra di governo o di un allargamento della compagine amministrativa

Offerta che se, da un lato, rinnega ogni ragione politica, dall’altro, conferma quel quadro che in Consiglio aveva ricevuto un giudizio così negativo da legittimare l’uscita dal Consiglio Comunale e l’assenza a tutte le successive Commissioni Consiliari.

La coerenza, davvero minima, con le parole pronunciate, e la considerazione dell’opinione pubblica, alla quale quelle parole sono state affidate, ci confermano nella distanza da questa Giunta, priva ormai di qualunque anima politica e frutto solo di scelte personali, del tutto sganciate da valutazioni di merito.

Il Gruppo di Rinascita Comune, pertanto, avvierà immediatamente il confronto con tutte le forze del Centro Sinistra per dar corso ad una verifica, da concludere rapidamente, sulla fase amministrativa e politica in atto”, conclude il gruppo Rinascita Comune.