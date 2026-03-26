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Gioia Tauro, assenze ingiustificate: scattano le procedure di decadenza per 2 consigliere

Oltre cinque assenze non giustificate nell’arco di un anno solare. La nota dell'amministrazione comunale

26 Marzo 2026 - 16:10 | Comunicato Stampa

sindaco scarcella gioia tauro

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono state ufficialmente attivate le procedure di decadenza dalla carica di Consiglieri Comunali di minoranza per le sig.re Raso Domenica Rafaela e Pedullà Luigina.

Tale provvedimento si rende necessario a seguito dell’accertamento di oltre cinque assenze non giustificate nell’arco di un anno solare, come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento del Consiglio Comunale.

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Assenze non giustificate e avvio della decadenza

La procedura di decadenza rappresenta un atto dovuto e finalizzato alla tutela dell’intera comunità, che ha il diritto di essere pienamente rappresentata all’interno del Consiglio Comunale da membri che esercitino con continuità e responsabilità il proprio mandato istituzionale.

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno nel garantire il corretto funzionamento degli organi democratici e la piena partecipazione alla vita amministrativa, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini.

Seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Gioia Tauro Politica