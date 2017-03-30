Consorzio bonifica CZ: convention su difesa del suolo

Manno: saranno presenti sindaci, consiglieri regionali, parlamentari, organizzazioni agricole, sindacati, associazioni, categorie produttive, consorzi di bonifica, consorziati.

Continuano a giungere numerose le adesioni da parte di sindaci, consiglieri regionali, parlamentari, organizzazioni agricole, sindacati, associazioni, categorie produttive, consorzi di bonifica, consorziati all’attesa convention che il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese terrà martedì 4 aprile p.v. alle ore 15,30 a Catanzaro, nella sede del Consorzio in via Veraldi, 12. “Continuiamo il lavoro con i protagonisti del territorio – afferma il Presidente del Consorzio Grazioso Manno – l’esigenza è quella di un approccio integrato ai problemi di suolo, ambiente ed acqua, indispensabile per garantire un efficiente utilizzo delle risorse idriche, condizione determinante per affrontare il rischio clima dopotutto alla disponibilità di acqua è subordinata la competitività della nostra agricoltura di qualità. Un Focus particolare, – aggiunge – anche su specifica richiesta dei sindaci di Gimigliano, Sorbo San Basile e Fossato Serralta, sarà dedicato alla Diga sul fiume Melito. Questi – continua – sono gli assett naturali dell’azione e progettualità del Consorzio di Bonifica che messi a regime possono fare la differenza. La convention dovrà dare segnali forti e delineare strade innovative non su quello che bisogna fare domani ma quello che occorre fare subito perché le sfide sono tante e le conquiste e le soluzioni si fanno e si trovano collaborando, discutendo e aprendosi al dialogo.