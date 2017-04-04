Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese
Sindaci, parlamentari, agricoltori e categorie produttive a confronto su difesa del suolo, dissesto idrogeologico e risorsa idrica, con focus sulla diga del Melito
04 Aprile 2017 - 13:08 | di Federica Geria
Domani martedì 4 aprile p.v. alle ore 15,30 a Catanzaro, nella sede
del Consorzio in via Veraldi, 12 ci sarà l’attesa convention organizzata
dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese su difesa del suolo,
dissesto idrogeologico, risorsa idrica con un focus specifico sulla diga sul
fiume Melito nel comune di Gimigliano (CZ). “Ci saranno insieme al
Consorzio i protagonisti del territorio – informa il Presidente del
Consorzio Grazioso Manno – e cioè sindaci, consiglieri regionali,
parlamentari, organizzazioni agricole, sindacati, associazioni,
categorie produttive, consorzi di bonifica, agricoltori. Vogliamo e
dobbiamo affrontare insieme queste sfide e urgenze – prosegue – che
sono essenziali per lo sviluppo, l’occupazione e per una agricoltura di
qualità”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie