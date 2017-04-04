Domani martedì 4 aprile p.v. alle ore 15,30 a Catanzaro, nella sede

del Consorzio in via Veraldi, 12 ci sarà l’attesa convention organizzata

dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese su difesa del suolo,

dissesto idrogeologico, risorsa idrica con un focus specifico sulla diga sul

fiume Melito nel comune di Gimigliano (CZ). “Ci saranno insieme al

Consorzio i protagonisti del territorio – informa il Presidente del

Consorzio Grazioso Manno – e cioè sindaci, consiglieri regionali,

parlamentari, organizzazioni agricole, sindacati, associazioni,

categorie produttive, consorzi di bonifica, agricoltori. Vogliamo e

dobbiamo affrontare insieme queste sfide e urgenze – prosegue – che

sono essenziali per lo sviluppo, l’occupazione e per una agricoltura di

qualità”.