“L’idea è quella di intitolare la Piazza dell’Eremo alla Madonna della Consolazione – spiega ai nostri microfoni lo storico reggino Franco Arillotta – Meglio se chiamata Piazza della Consolatrice, senz’altro più elegante di Piazza della Madonna. Non dimentichiamo che la nostra madre è ‘Consolatrix Afflictorum’ ovvero consolatrice degli afflitti. Piazza Duomo – continua Arillotta – dovrebbe mantenere a mio avviso il nome, magari modificando in ‘Piazza del Duomo’, per indicare ancora meglio il senso di appartenenza”.

Con queste parole lo storico Franco Arillotta invita tutti i reggini a partecipare alla petizione di oggi. Continua, infatti, la raccolta di sottoscrizioni per l’intitolazione della piazza dell’Eremo alla Madonna della Consolazione.

La raccolta firme davanti a San Giorgio al Corso

Dopo il successo della scorsa domenica prosegue l’attività del Comitato Pro Eremo e San Giovannello che si ritroverà di nuovo oggi, dalle ore 10:00 alle 20:00, presso il piazzale antistante alla Chiesa di San Giorgio al Corso, per la raccolta firme.

I cittadini sono invitati dunque a partecipare all’iniziativa in modo da potersi confrontare sulla questione, ancora aperta. Il Sindaco Falcomatà, che aveva lanciato la proposta di intitolare la piazza Duomo alla Madonna della Consolazione, su invito dell’associazione dei Portatori della Vara, ha ricevuto quindi un doppio no, prima da parte del parroco del Duomo don Gianni Polimeni, poi da parte dei cittadini.

Verso la Piazza della Consolatrice

Sembra invece sempre più vicina l’ipotesi di intitolare piazza dell’Eremo alla Madonna della Consolazione. Sarebbe meglio, qualora si arrivasse al ‘lieto fine’ intitolare la nuova piazza, come ricorda lo storico Arillotta, in Piazza della Consolatrice.