Continua la rassegna ‘Apericena col Detective’

Immaginate di poter cenare e allo stesso tempo seguire la vostra passione: la lettura. I veri appassionati odiano staccarsi dalla lettura del momento, anche quando si tratta di prime necessità, come appunto mangiare e bere.

L’iniziativa “Apericena col detective” organizzata dalla libreria-edicola Cogliandro, situata a Piazza Castello, unisce dunque l’utile al dilettevole, con la promessa di un’esperienza non solo innovativa ma indimenticabile.

Il secondo appuntamento con Roberto Costantini

La rassegna, che ha preso il via giorno 8, continuerà il 23 Aprile con il suo secondo appuntamento. L’iniziativa, che porterà a Reggio Calabria i nomi più noti della narrativa di genere poliziesco, vedrà in questo secondo incontro lo scrittore Roberto Costantini, con il suo nuovo libro “La moglie perfetta“. Famoso per “la trilogia del male” e per aver reso Roma la capitale del crimine, l’autore torna in un giallo che affascina il lettore nelle spire di una suspense mozzafiato.

Nel maggio del 2001, a Roma, due coppie, due matrimoni, a volte felici, altre no. Tra loro una ventenne pericolosa, Scarlett. Tutto finisce male. Nel 2011 una rivelazione inattesa spinge Balistreri a riaprire quel caso rimasto senza colpevoli. Ma se non è tardi per la giustizia, forse lo è per l’amore e per la vita. O forse no.

Questa volta la rassegna non comprenderà solamente l’Apericena nei locali di Passion Meat dove gli ospiti avranno la possibilità di sedere accanto ai detective protagonisti dei romanzi più noti dei giallisti italiani, che saranno allietati oltre che da aneddoti di indagini e metodi di scrittura, anche da menù a tema giallo e noir e tanti assaggi di buffet con la formula apericena.

Biblioforte al Parco Ecolandia

Nel pomeriggio infatti avrà luogo nel Parco Ecolandia, l’inaugurazione della Biblioforte, qui l’autore converserà con Cristina Marra, presentatrice dell’evento e ormai punto forte della rassegna e Giorgio Gatto Costantino.

Il Commissario Balistreri, protagonista del libro, e il suo autore vi aspettano sabato 23 Aprile, alle ore 17:00 presso il Parco Ecolandia e alle ore 20:00 presso i locali di Passion me eat di Via Crisafi n.36.

Per info e prenotazioni Libreria Cogliandro di Piazza Castello 0965-899447 info@edicolacogliandro.it