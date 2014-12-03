Continua l’Isdiri Misti Sini tour di Penti tra musica e video, il 17 dicembre fa tappa all’Orwell Literary Pub di Manduria nel tarantino. Ad accompagnare Penti alla batteria ci sarà Natale Capurso. L’artista sta promuovendo il suo primo album uscito con la sua etichetta Porp. Questo il link del disco: https://soundcloud.com/penti/sets/isdiri-misti-sini-album-2012 ore 22Orwell Literary PubPiazza Commestibili 23 Manduria (TA) — PENTI – BIOGRAFIA Nel 2012, Marco Porcelli, in arte Penti, parte con un suo nuovo progetto artistico di musica per colonne sonore. Paesaggi surreali tra le cinque righe che vivono in terre evocative dove un nuovo linguaggio primordiale è espresso tra cori tribali e note dello scorrere del tempo, dove l’ascoltatore si trasla in una dimensione parallela, esplorando la Marte di Bradbury, i sogni di Fellini e i cieli di Wenders. Prima del debutto discografico come solista, collabora alla colonna sonora della serie trasmessa da MTV sul calcio scommesse “Non cresce l’erba” e musica il corto “Nicola lo scienziato” di Mario Bucci. Il 23 novembre 2012 esce prodotto da PORP il suo primo disco intitolato ISDIRI MISTI SINI, un viaggio di 12 tracce tra le sonorità le dilatazioni dei Sigur Ròs, il minimalismo di Brian Eno e la psichedelia dei Pink Floyd, definito dalla critica musicale “un piccolo gioiello”, “album sorprendente”. A febbraio 2013 viene scelto tra 12 artisti della sua regione e partecipa con un brano del disco all’ultima compilation della magazine Rockit dedicato alla musica pugliese. Da febbraio 2014 parte l’Isdiri Misti Sini Tour e porta la sua musica anche dal vivo con un set sorprendente fatto di musica a sincrono con installazioni video. links:http://www.penti.it https://play.spotify.com/album/7aCz331eSd8NpRDl1RLFxJhttp://www.youtube.com/user/pentichannel/videoshttp://www.facebook.com/pentimusichttp://soundcloud.com/penti/http://penti.bandcamp.com/http://www.reverbnation.com/pentimusichttp://twitter.com/penti_ http://www.facebook.com/groups/151670824980829http://www.deezer.com/it/profile/117301501 https://new.myspace.com/pentichannel