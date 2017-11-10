Roberto Cherillo è una delle voci più belle e raffinate del jazz italiano, nonché un pianista fuori dall’ordinario. Compositore e cantautore, la sua ricerca musicale è una costante sperimentazione, che nel corso del tempo ha identificato il canto quale passione principale. Di qui gli studi d’avanguardia sui timbri e sulla voce, passando dal cantautorato anglosassone alle influenze orientali per il canto armonico e non solo.

La carriera discografica di Cherillo

Il primo album nel 2009, “L’isola della pomice” (Picanto/Egea) con il trio Omparty, che si aggiudica il premio “Suoni di Confine” al MEI di Faenza.

Poi – nel 2011 – “Soffice”(Picanto record), il disco in duo (piano, voce, tromba) con il trombettista Luca Aquino, un lavoro di una forza espressiva ineguagliabile, tributo a Chet Baker. Il Jazzit Awards lo posiziona fra i dieci migliori lavori dell’anno, e Roberto Cherillo si classifica al terzo posto, dopo Gegè Telesforo e Mario Biondi, fra le migliori voci maschili, dal 2011 al 2016.

Nella carriera di Cherillo anche il teatro: diverse le composizioni per spettacoli teatrali, la più recente delle quali quella per “Italianesi”, monologo di Saverio La Ruina (Premio UBU 2012 come miglior attore), della compagnia Scena Verticale, con la quale restera’ in tour per più di un anno, suonando dal vivo. Un modo per vedere la musica in maniera differente, per Cherillo il teatro rappresenta un valore aggiunto al proprio percorso artistico.

In circa un anno e mezzo, con il progetto “Shine” insieme al pianista barese Kekko Fornarelli, sara inpegnato in concerti in circa 15 paesi esteri.

Il progetto “Verne” è una sorta di viaggio di ritorno alle origini, alla forma canzone. Da Nick Drake a Joni Mitchell, da Tim Buckley a Chet Baker e poi i Brani originali.

Sia “Shine” che “Verne” tra il 2017 ed il 2018 vedranno alla luce la pubblicazione dei rispettivi album.

Il concerto al Jazz Club Room 21 di Soverato

Giovedì 16 novembre alle ore 22 l’artista si esibirà presso il Jazz Club Room 21 di Soverato ad ingresso libero è gradita prenotazione.

La Rassegna “Jazz Time” proseguirà con il concerto del 23 novembre con ospite un’altra voce importante del panorama calabrese Stefano Scrivano.