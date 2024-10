Continuano con successo le sfide del Reggio Karaoke Festival 

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla gara in maniera totalmente gratuita

Continua con grande successo la terza edizione del Reggio Karaoke Festival. La gara della seconda tappa dedicata al fenomeno musicale del karaoke, condotta dal cabarettista Giorgio Casella, la cantante Nadia Labate, ed Emanuele Romeo, animatore e presentatore, questa volta ha avuto uno scenario d’eccezione: le terrazze dell’Oasi, storica location estiva reggina e da poco tornata a splendere nella cornice dello Stretto.

Dei 16 concorrenti in gara, 12 hanno conquistato l’accesso alla fase successiva (Paola Ferrara, Francesco Ferrante, Antonino Marra, Daniela Sergi, Demetrio Catalano, Giuseppe Nucara, Luana Surace, Carmelo Anoia, Barbara Rossi, Carmen Spirato, Pietro Di Marco, Cetty Scafaria) e convinto i giudici della giuria del Reggio Karaoke Festival, protagonisti indiscussi della serata: Nadia Romeo insegnante e violoncellista e presidente dell’associazione Musica Insieme, Gianbruno Meduri arrangiatore e musicista, Mary Fulco conduttrice e speaker di Radio Touring 104, Marco Morabito batterista ed insegnante.

Quest’ultimi hanno dovuto esprimere una seconda votazione per l’ex aequo di due concorrenti, i quali – come da regolamento – hanno effettuato una seconda esibizione canora dando vita ad un’adrenalinico confronto. La competizione proseguirà giovedì 1 agosto a San Gregorio.

Durante la serata, intervallata dalle performances musicali di Nadia Labate, Lucio Fiorenzano e Valeria Cristarella, sono stati ricordati i premi in palio (con particolare attenzione per il primo premio di 500 euro) e i prossimi appuntamenti.

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla gara in maniera totalmente gratuita (diffidando dalle imitazioni!), ma per scoprire le modalità di partecipazione e tutti gli appuntamenti è necessario visitare la pagina Facebook dedicata alla terza edizione del Reggio Karaoke Festival, curata da Antonino Cuzzocrea, responsabile social media.