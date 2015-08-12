Continuano gli appuntamenti della rassegna ‘Agosto al Museo’

Il Museo Archeologico di Reggio Calabria propone Agosto al Museo: musica, tradizioni e cultura con altre due date il 22 e il 29 agosto

Dal 1° agosto 2015 il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è diventato, grazie alla rassegna Agosto al Museo, il punto di riferimento per gli appassionati della musica, delle tradizioni e della Cultura. Tutti gli appuntamenti in calendario stanno riscuotendo notevole successo sia da parte della critica che dal numeroso pubblico che segue con attenzione quanto proposto dal Segretariato Regionale per la Calabria e dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, guidati da Salvatore Patamia.

Sabato 8 agosto 2015 con conferenze e spettacoli musicali è stata celebrata la Grecità, che contraddistingue mirabilmente questo territorio. Suoni, colori e riti di un passato glorioso che iniziative come queste riportano alla luce e permettono di farlo conoscere e apprezzare al mondo intero.

Agosto al Museo consta di altri due imperdibili date:

22 AGOSTO ore 17,30 – Sala Conferenze

Viaggio fantastico nei Musei e nelle Città d’Arte – Presentazione del Museum Children Ebook/App Scopriamo la Magna Grecia – Il Museo Archeologico di Reggio Calabria

ore 21,00 – Piazza area interna Museo

EXPO E TERRITORI

Jazz di improvvisazione con Velia Ricciardi e Massimo Garritano

29 AGOSTO ore 21,00 – Piazza De Nava

EXPO E TERRITORI

Evento Musicale di chiusura. Concerto in Piazza De Nava

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Agosto al Museo

Reggio Calabria – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Il Segretario Regionale: Salvatore Patamia

Addetto stampa: Silvio Rubens Vivone

E-mail silviorubens.vivone@beniculturali.it