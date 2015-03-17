Continuano gli incontri letterari dell’associazione ‘Fahrenheit 451’. Il 27 Marzo a tu per tu con l’autrice Yami Yume

di Giovanni Vittorio – Il terzo appuntamento con gli incontri letterari a cura dell’associazione culturale Fahrenheit 451 continuano il 27 Marzo 2015 al Malavenda Cafè, con l’autrice di origini siciliane Yami Yume. Conosciuta sul social network Mebook, la scrittice si è presentata come una delle più interessanti tra i giovani autori emergenti. Innamorata del Giappone ed ella Corea del Sud e di ogni forma d’arte orientale, Yami riversa le sue passioni nella scrittura e nei suoi racconti fantasy. Con il suo primo romanzo, Immagina, pubblicato nel 2011, si è aggiudicata la Menzione speciale al concorso Casa Sanremo Writers e la segnalazione della giuria alla XXVII edizione del Premio Internazionale Phintia 2013.

Nel 2014 ha pubblicato la sua seconda opera, dal titolo ‘’Black and Noir’’, una raccolta di 11 racconti che spaziano dal fantasy all’ horror e noir. Il mistero è il protagonista principale delle sue storie, come ad esempio ‘’ Il mistero di little seaside’’, che racconta di un delitto dalle tinte fosche ambientato in una piccola città di mare. Solo da poche settimane è stato pubblicato da Kimeri edizioni il suo ultimo libro , ‘’Il bambino di latte’’. La raccolta si compone di 15 racconti, di cui 11 inediti e 4 editi. Passando dalle fiabe sino ad abbracciare generi più oscuri come l’horror, l’autrice siciliana ci permette di esplorare quel mondo inesplorato della sua mente ricco di riferimenti al mondo orientale, la sua vera passione.