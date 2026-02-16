San Roberto, successo per ‘Dalle idee al territorio’, il convegno sui finanziamenti per giovani e nuove imprese

L’obiettivo resta rafforzare il legame tra sviluppo imprenditoriale e comunità locale e di rispondere alla necessità di orientamento sulle misure di finanziamento e sui bandi attivi

Grande partecipazione per il convegno “Dalle idee al territorio”, svoltosi ieri pomeriggio presso il Salone Parrocchiale “D. Calarco” a San Roberto.

L’iniziativa, focalizzata su incentivi e finanziamenti per le nuove realtà imprenditoriali, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, segnale di una comunità locale pronta a raccogliere le sfide dello sviluppo.

Tanti gli interventi dalla platea, che ha partecipato attivamente al dibattito, confermando l’importanza di creare momenti di orientamento diretto, grazie alla chiarezza con cui è stato presentato il ventaglio di opzioni di finanziamento, dai contributi a fondo perduto ai bandi di prossima apertura, strumenti fondamentali per trasformare un’idea progettuale in una realtà concreta.

L’evento, patrocinato da importanti enti tra cui Fincalabra e il Consiglio regionale della Calabria, ha offerto una panoramica tecnica di alto profilo grazie agli interventi del Dott. Giuseppe Roberto Vizzari (Cda Fincalabra SpA), che ha illustrato il ruolo del supporto istituzionale alle nuove imprese, del Dott. Salvatore Scarano, commercialista ed esperto nelle dinamiche della finanza agevolata, del Dott. Francesco Iannelli (Agronomo), che ha approfondito il legame tra programmazione territoriale e risorse locali e del Dott. Antonello Rispoli dell’Ente Nazionale per il Microcredito, che si è focalizzato sugli strumenti di micro-finanza per l’avvio d’impresa.

Il convegno, nato con l’obiettivo di offrire un’occasione concreta di informazione per giovani, aspiranti imprenditori e professionisti, non è stato tuttavia solo un momento informativo, ma un vero e proprio spazio di confronto e crescita per il territorio.

L’obiettivo resta rafforzare il legame tra sviluppo imprenditoriale e comunità locale e di rispondere alla necessità di orientamento sulle misure di finanziamento e sui bandi attivi per chi intende avviare un’impresa o sviluppare un’idea progettuale in Calabria.