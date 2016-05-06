L'Unione Giovani Commercialisti di Reggio Calabria propone un convegno gratuito su finanziamenti, incentivi e vantaggi fiscali per start up e PMI innovative

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria presenta il convegno “Start up e pmi innovative”, con il patrocinio dell’UNGDCEC, ODCEC di Reggio Calabria, AIGA di Reggio Calabria, gruppo giovani imprenditori CONFINDUSTRIA di Reggio Calabria.

Il convegno tratterà temi di grande attualità come “il fondo centrale di garanzia e modalità di accesso alle start up innovative, gli strumenti di remunerazione e incentivazione (stock options e work for equity; gli strumenti di finanziamento a supporto delle start up innovative (equity crowdfunding); business plan e Vulnerabilità di Start up e PMI innovative; Vantaggi fiscali ed esempio di start up”.

Il presidente dell’UGDCEC di Reggio Calabria dott. Francesco Caridi sostiene:

“Ogni impresa è una parte determinante per lo sviluppo del territorio. L’innovazione e la capacità di sviluppare nuove iniziative produttive necessitano, ancora di più nel difficile contesto economico attuale, di nuove professionalità e di un confronto efficace tra i diversi attori che concorrono al benessere di un territorio.”

Interverranno i seguenti Relatori:

Dott.ssa Barbara Guglielmetti (Vice Presidente UNGDCEC – Delegato di Giunta Commissione Finanza);

dott. Maurizio Maraglino (Coordinatore gruppo start up e crowdfunding Commissione finanza UNGDCEC)

Prof. Domenico Nicolò (Docente di Economia Aziendale Università Mediterranea RC Direttore Lab Retmes)

Dott. Domenico Rositano (Commercialista – Presidente di Calabresi Creativi).

Si precisa che tale evento sarà gratuito ed aperto a tutti i praticanti e agli iscritti all’Ordine.