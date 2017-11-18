Giovedì 16 novembre presso il Convitto “T.Campanella” ha avuto luogo l’inaugurazione della sezione scolastica INTERACT da parte del Rotary Distretto 2100. L’istituzione scolastica, unica nel territorio cittadino, è stata scelta infatti quale sede INTERACT dall’attuale presidenza del Rotary Distretto 2100, Dr Andrea Campiglia. All’evento hanno partecipato con molto entusiasmo una rappresentanza di studenti di tutte le classi di scuola secondaria di II grado.

Dopo i saluti del Rettore, Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Arena, è seguito l’intervento del Dr Andrea Campiglia il quale ha spiegato che i club INTERACT sono club di servizio per giovani dai 12 ai 18 anni che desiderano fare amicizia, servire la loro comunità e allargare i propri orizzonti scoprendo altre culture.

Inoltre i club INTERACT organizzano due progetti di servizio, uno a beneficio della scuola, l’altro volto a promuovere la comprensione internazionale. Nello svolgimento di tutto ciò i giovani saranno guidati da un Consulente INTERACT e da un docente.

I ragazzi hanno dimostrato di aver apprezzato quanto è stato loro presentato con un caloroso applauso che ha sancito la fine di questa emozionante giornata.