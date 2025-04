Reggio: convocato un nuovo consiglio comunale, 7 punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 53 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e dell’art. 47 dello Statuto, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 12.04.2025 alle ore 8:30, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per discutere i seguenti argomenti:

Ordine del giorno del 12 aprile 2025

Approvazione mozione “Letture d’evasione: un pezzo di città da conoscere ed integrare”; Approvazione mozione “Estensione del Programma Nazionale di Prevenzione Secondaria per il Tumore al Seno”; Approvazione mozione “Promozione della partecipazione al voto in occasione dei c.d. “Referendum” dell’8 e 9 giugno 2025”; Approvazione modifica del Regolamento Comunale di Contabilità; Contratto di servizio per il trasporto scolastico con ATAM S.p.A.: apposizione di termine al 31/08/2025; Riconoscimento debiti fuori bilancio per interventi urgenti su tratti stradali danneggiati da eventi meteo tra il 16 e il 17 gennaio 2025, nelle zone: Pellaro, Bocale, Paterriti, S. Gregorio, Cataforio, Aretina, Armo, Limbone, e altre località limitrofe; Riconoscimento debiti fuori bilancio – interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature stradali di competenza comunale, causate dagli eventi metereologici intercorsi tra i giorni del 16/01/2015 ed il 17/01/2025.

Seconda convocazione il 14 aprile 2025

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso dovesse andare deserta per mancanza di numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 14/04/2025 alle ore 8:30.