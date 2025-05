Reggio, convocato il consiglio comunale: tutti i temi all’ordine del giorno

L’Ufficio di Presidenza di Palazzo San Giorgio comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 17.05.2025, alle ore 9.00, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio per procedere alla discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno della seduta consiliare

Surroga consigliere Filippo Burrone nominato componente della giunta comunale;

Ratifica della delibera di giunta comunale n. 67 del 03/04/2025, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d. lgs n. 267/2000 – approvazione;

Approvazione regolamento per la gestione e l’uso del centro giovanile denominato “generattivi”;

Introduzione di misure particolari a tutela della sicurezza e del decoro di specifiche aree urbane e in materia di videosorveglianza privata – modifiche e integrazioni al regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del c.c. n. 49 del 13 ottobre 2015;

– modifiche e integrazioni al regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del c.c. n. 49 del 13 ottobre 2015; Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lettera a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da: Decreto corte di appello del 24/09/2021 a favore del ctu ing. Maria De Salvo in esecuzione sentenza n. 590/2021 (r.g. n.229/2017) ricorrenti sig.ri Giovine Pasquale, Giovine Laura Giovanna e Giovine Pietro; Decreto di correzione del decreto ingiuntivo n. 768/2013 del tribunale di Reggio Calabria ricorrenti Signori Valensise Amelia, Tropea Francesco Pio, Tropea Stefania, Tropea Maria Luisa; Sentenza n. 154/2023 corte di appello ricorrente ing. Spanò Salvatore n.q. di liquidatore della società L.E.M. s.r.l. in favore degli avvocati Filomena Pellicanò e Giuseppe Morabito;

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lettera a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenza n. 349/2023 tribunale di Reggio Calabria ricorrente ditta Fedele di Donato s.r.l.;

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lettera a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da decreto ingiuntivo del giudice di pace di Reggio Calabria n. 252/2024 rg n. 447/2024 e decreto ingiuntivo del tribunale di Reggio Calabria n. 581/2024 rg n. 2412/2024 ricorrente Tedil s.r.l.;

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) d. lgs n. 267/2000 – sentenza n. 1527/2024 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria – rg n. 2657/2021 – causa Romeo Rosa c/ Comune di Reggio Calabria (fasc. 78893/c) – sentenza n. 229/2025 emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria – rg n. 1379/2022 – causa Porcino Sebastiano c/ Comune di Reggio Calabria (fasc. 78195/c);

Mozione “Iniziativa popolare: ma quale casa?”.

Seconda convocazione in caso di assenza del numero legale

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 19.05.2025 alle ore 8.30.