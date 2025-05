Coppa Italia: nell’impresa del Bologna c’è anche un ex Reggina

Favori del pronostico tutti a vantaggio del Milan e invece la finale di Coppa Italia la vince il Bologna, la sorprendente squadra guidata da mister Italiano che anche in campionato se la gioca al pari delle grandi squadre e cerca ancora un posto, seppur difficile, in Champions League dopo averlo conquistato al termine della passata stagione.

Batte per 1-0 il Milan davanti ad un Olimpico gremito e festante nel settore dei rossoblu e vince il trofeo, il terzo della sua storia. Titolarissimo e dentro il match fino al minuto 70 il centrocampista Fabbian, ex Reggina e grande protagonista. Alza al cielo anche lui il trofeo, esplosione di gioia, lacrime di felicità e festa incredibile per il popolo rossolu.