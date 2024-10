Coppa Italia, c’è il nome del prossimo avversario della Reggina

La Reggina tra circa un mese tornerà a giocare una gara di Coppa Italia. Si attendeva il nome dell’avversario che dovrà affrontare gli amaranto all’Oreste Granillo e dopo la giornata di ieri in cui tante squadre sono scese in campo, dal confronto tra Potenza e Rende l’ha spuntata la squadra che oggi risulta tra le più in forma del girone C, quella lucana.

Netto il punteggio finale, un 4-1 che non ammette repliche a vantaggio della compagine che in questo momento sembra davvero in un grande momento, occupando nella graduatoria del campionato il secondo posto e facendo registrare una difesa di ferro con gli ex Giosa ed Emerson. L’incontro è fissato per il 6 di novembre, ma il tutto è ancora da confermare.

