Coppa Italia: gli accoppiamenti ai sedicesimi delle squadre del girone I

La Reggina tornerà in campo per affrontare la Nocerina

11 Ottobre 2025 - 09:45 | Redazione

Reggina Grillo

La Reggina ha strappato un successo sofferto e di misura contro il Sambiase ottenendo l’accesso ai sedicesimi di finale della Coppa Italia serie D. Si tornerà in campo il prossimo 22 ottobre, questa volta gli amaranto giocheranno al Granillo contro l’ostica Nocerina. Di seguito gli accoppiamenti delle compagini militanti nel girone I:

Gli accoppiamenti

Fasano-Savoia
Reggina-Nocerina
Sancataldese-Castrumfavara

RegginaReggio Calabria Calcio