Coppa Italia: gli accoppiamenti ai sedicesimi delle squadre del girone I
La Reggina tornerà in campo per affrontare la Nocerina
11 Ottobre 2025 - 09:45 | Redazione
La Reggina ha strappato un successo sofferto e di misura contro il Sambiase ottenendo l’accesso ai sedicesimi di finale della Coppa Italia serie D. Si tornerà in campo il prossimo 22 ottobre, questa volta gli amaranto giocheranno al Granillo contro l’ostica Nocerina. Di seguito gli accoppiamenti delle compagini militanti nel girone I:
Gli accoppiamenti
Fasano-Savoia
Reggina-Nocerina
Sancataldese-Castrumfavara