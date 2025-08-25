Coppa Italia, Reggina-Vibonese: attese notizie sulla prevendita

Da capire anche quanti siano i posti disponibili per entrambe le tifoserie

Scatta il conto alla rovescia per la Reggina. L’ultima domenica di agosto segnerà l’inizio ufficiale della stagione con il debutto in Coppa Italia. L’avversario sarà la Vibonese, in una sfida che si giocherà sul neutro di Palmi.

La scelta del “Lo Presti”: il club amaranto dovrà scontare la squalifica del Granillo, arrivata dopo gli episodi della scorsa stagione proprio contro i rossoblù in occasione della partita play off. Una coincidenza che aggiunge ulteriore peso alla partita.

Intanto resta da chiarire il nodo legato ai biglietti. La prevendita non è ancora partita, in attesa di comunicazioni ufficiali su capienza e modalità di accesso. Le incertezze riguardano soprattutto la disponibilità dei posti dell’impianto palmese, che dovrà accogliere sia i tifosi amaranto che quelli vibonesi.

Una sfida che vale già tanto, dentro e fuori dal campo: la Reggina attende il suo pubblico per il primo vero test della nuova stagione.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica che la gara di coppa Italia tra Reggina-Vibonese, in programma per domenica 31 agosto alle ore 16, sarà disputata presso il campo neutro Comunale “Lo Presti” di Palmi.

A breve saranno rese disponibili tutte le informazioni sulla prevendita”.