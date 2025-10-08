Coppa Italia serie D: i risultati delle squadre del girone I
La Reggina supera il Sambiase e attende la Nocerina al Granillo
08 Ottobre 2025 - 20:07 | Redazione
Si sono giocati i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di serie D e tra le formazioni in campo anche la Reggina che con grande fatica è riuscita a superare il Sambiase. I risultati delle partite che hanno visto coinvolte le compagini del girone I:
I risultati
Savoia – Paganese 2-1
Castrum Favara – Nuova Igea 3-1
Enna – Sancataldese 0-2
Nocerina – Gelbison 4-2
Sambiase – Reggina 0-1