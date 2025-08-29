Coppa Italia Serie D: è un debuttante l’arbitro di Reggina-Vibonese
Domenica si parte con la prima partita ufficiale della stagione
29 Agosto 2025 - 09:29 | Redazione
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali del primo turno di Coppa Italia Serie D. La sfida tra Reggina e Vibonese, in programma al Lo Presti di Palmi in campo neutro, sarà diretta dal signor Christian De Angelis della sezione di Nocera Inferiore. A coadiuvare l’arbitro ci saranno gli assistenti Davide Eliso di Castellammare di Stabia e Vincenzo Pone di Nola.
Per la Reggina non si registrano precedenti con De Angelis, che sarà al debutto assoluto nella Can D.