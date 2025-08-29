Reggina: dopo gli ultimi due arrivi, questo l’organico a disposizione di Trocini
Nove attaccanti, di cui sette nuovi e ben quattro punte centrali
29 Agosto 2025 - 09:06 | Redazione
Obiettivo per la prossima stagione, massimo 25 calciatori. Era questo quello che aveva dichiarato la società, dopo che nei due anni precedenti il numero di elementi in rosa è andato sempre oltre. Ma con l’aggiunta degli ultimi tre Under (Di Venosa, Rizzo e Gatto), si è arrivati addirittura a 29 e sono questi adesso i giocatori che mister Trocini dovrà gestire, tenuto conto, però, che molti sono giovanissimi.
Questa la situazione contrattuale ad oggi:
PORTIERI: Lagonigro, Druetto, BOSCHI
DIFENSORI: Girasole D., Adejo, LANZILLOTTA, DISTRATTO, GIRASOLE R., FOMETE, BLONDETT, DI VENOSA
CENTROCAMPISTI: Barillà, Porcino, Laaribi, CORRENTI, ZENUNI, MUNGO, Chirico, Salandria, GATTO
ATTACCANTI: Ragusa, Grillo, FERRARO, EDERA, PALUMBO, PELLICANÒ, DI GRAZIA, MONTALTO, RIZZO