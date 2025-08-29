City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina: dopo gli ultimi due arrivi, questo l’organico a disposizione di Trocini

Nove attaccanti, di cui sette nuovi e ben quattro punte centrali

29 Agosto 2025 - 09:06 | Redazione

Reggina presentazione

Obiettivo per la prossima stagione, massimo 25 calciatori. Era questo quello che aveva dichiarato la società, dopo che nei due anni precedenti il numero di elementi in rosa è andato sempre oltre. Ma con l’aggiunta degli ultimi tre Under (Di Venosa, Rizzo e Gatto), si è arrivati addirittura a 29 e sono questi adesso i giocatori che mister Trocini dovrà gestire, tenuto conto, però, che molti sono giovanissimi.

Leggi anche

Questa la situazione contrattuale ad oggi:

PORTIERI: Lagonigro, Druetto, BOSCHI

DIFENSORI: Girasole D., Adejo, LANZILLOTTA, DISTRATTO, GIRASOLE R., FOMETE, BLONDETT, DI VENOSA

CENTROCAMPISTI: Barillà, Porcino, Laaribi, CORRENTI, ZENUNI, MUNGO, Chirico, Salandria, GATTO

ATTACCANTI: Ragusa, Grillo, FERRARO, EDERA, PALUMBO, PELLICANÒ, DI GRAZIA, MONTALTO, RIZZO

RegginaReggio Calabria Calcio