Reggina: dopo gli ultimi due arrivi, questo l’organico a disposizione di Trocini

Obiettivo per la prossima stagione, massimo 25 calciatori. Era questo quello che aveva dichiarato la società, dopo che nei due anni precedenti il numero di elementi in rosa è andato sempre oltre. Ma con l’aggiunta degli ultimi tre Under (Di Venosa, Rizzo e Gatto), si è arrivati addirittura a 29 e sono questi adesso i giocatori che mister Trocini dovrà gestire, tenuto conto, però, che molti sono giovanissimi.

Questa la situazione contrattuale ad oggi:

PORTIERI: Lagonigro, Druetto, BOSCHI

DIFENSORI: Girasole D., Adejo, LANZILLOTTA, DISTRATTO, GIRASOLE R., FOMETE, BLONDETT, DI VENOSA

CENTROCAMPISTI: Barillà, Porcino, Laaribi, CORRENTI, ZENUNI, MUNGO, Chirico, Salandria, GATTO

ATTACCANTI: Ragusa, Grillo, FERRARO, EDERA, PALUMBO, PELLICANÒ, DI GRAZIA, MONTALTO, RIZZO