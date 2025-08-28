Reggina: terza fase della campagna abbonamenti. La data di partenza

Dopo aver chiuso la seconda fase della campagna abbonamento con 2811 sottoscrizioni, la società ha deciso di lanciare anche la terza. I dettagli:

“Cuore Amaranto” è il claim scelto dal club per il lancio della campagna abbonamenti della stagione sportiva 2025/26. Uno slogan che nasce dal profondo, che parla di passione autentica, di battiti condivisi, di una fede che non conosce categorie né confini.

Al via la terza fase. Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso lo Store Ufficiale corso Garibaldi n. 505 ne seguenti giorni e orari:

dal 29 agosto al 9 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20. Chiuso la domenica e il lunedi mattina.

On line sul portale Vivaticket e presso il punto vendita autorizzato BCENTERS a partire dal 17 agosto (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30).

E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità.

Il club comunica che, per la stagione in corso, non è prevista la Giornata Amaranto. Una scelta dettata dalla volontà di premiare la vicinanza dei propri tifosi, garantendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe con un’unica formula, l’abbonamento infatti sarà valido per tutte le 17 gare interne di campionato, senza esclusioni.

PREZZI

INTERO: Curva Sud € 125, Tribuna Laterale € 280, Tribuna Centrale € 420, Vip € 600

UNDER 14: Curva Sud € 85, Tribuna Laterale € 85, Tribuna Centrale € 85

Dai 14 ai 17 anni: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 120, Tribuna Centrale € 170

DONNE: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 250, Tribuna Centrale € 350, Vip € 550

OVER 65: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 250, Tribuna Centrale € 350, Vip € 550

BAMBINI gratis fino a 6 anni. I prezzi sono esclusi di costo di prevendita

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK EASY

È possibile rateizzare l’abbonamento con un finanziamento personalizzato alle seguenti condizioni:

Finanziamento minimo 180 € massimo 5.000 € (possibilità di cumulare abbonamenti famiglia).

Durata finanziamento – 10 rate, TAN 0.

I costi a carico del cliente finale saranno esclusivamente:

Imposta di bollo sulla prima rata pari a 16 €, Spese pari a 3.7% dell’importo finanziato – esempio su 400 euro di finanziato il cliente pagherà 14.80 € di spese e 16 di imposta di bollo.